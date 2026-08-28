ПФУ нарахує жінкам доплату у 35% від мінімальної пенсії у вересні: умови

Жінки похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує спеціальні надбавки до пенсій для громадян, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною. Зокрема, деякі українські жінки за дотримання певних умов зможуть розраховувати на виплату 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

Про те, кому надійдуть додаткові виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто отримає надбавку у 35% до пенсії у вересні

Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", йдеться про спеціальну надбавку до пенсійної виплати для багатодітних матерів.

Доплата передбачена для жінок, які виховали від щонайменше п’яти дітей до шести років і вище. Також відповідні надбавки аналогічно можуть нараховувати для офіційно усиновлених дітей у такій же кількості.

Відповідні нарахування залежать від того, яку кількість дітей виховала жінка, та рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на січень календарного року (у 2026 році показник зріс до 2 595 грн).

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Як правило, така надбавка надається до базового розміру виплат. Йдеться про:

Пенсію за віком; Пенсію з інвалідності; Пенсію у зв’язку з втратою годувальника; Пенсію за вислугу років.

Які ще передбачені розміри надбавок до пенсії

Оскільки розмір виплат прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних, то він може щороку змінюватися, відповідно до рішення уряду.

Суми доплат залежать від того, скільки жінка мала та виховала дітей. Зокрема, найменше додаткова виплата дорівнює такому відсотку від прожиткового мінімуму: 35% за п’ятьох дітей (908 грн).

Кожна наступна дитина гарантує додатково 1%. А саме:

За шестеро дітей — 36% (934 грн);

За семеро дітей — 37% (960 грн);

За восьмеро дітей — 38% (986 грн);

За дев'ятеро дітей — 39% (1012 грн);

За десятеро і більше — 40% (1038 грн).

У разі смерті отримувача — частину надбавки можуть нарахувати під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для рідних. Сума становитиме 70% від розміру доплати для кожної непрацездатної особи в родині або 90% — якщо таких осіб від двох і більше.

Для отримання виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році особам з інвалідністю третьої групи нададуть гарантовану мінімальну виплату у сумі 12 390 грн. Таку групу надають у зв'язку з наявністю помірних порушень функцій організму, що впливають на життєдіяльність. Йдеться про стійкі помірні відхилення: від 40% до 65% втрати працездатності.

Ще Новини.LIVE писали про те, кому ПФУ гарантує нарахування пенсії на рівні 26 000 грн. Згідно з правилами, йдеться про максимальні виплати, які призначають за спецзаконами за виняткову роботу. Їх зможуть отримати ті, у кого праця пов'язана з небезпекою для здоров’я, службою у силових органах чи роботою у держорганах. Розрахунок пенсій проводять інакше, аніж для традиційних виплат.