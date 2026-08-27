Мінімальна пенсія: який документ дозволить отримати 12 400 грн у вересні

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року деякі громадяни зможуть отримати підвищену мінімальну пенсію. Якщо звичайна виплата дорівнює прожитковому мінімуму на рівні 2 595 грн, то окрема категорія населення отримає від Пенсійного фонду України (ПФУ) у майже п'ять разів більше. Йдеться про гарантії для статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з інвалідністю, що пов'язана з нею.

Про особливості нарахування відповідної виплати пишуть Новини.LIVE.

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Хто зможе отримати підвищену пенсію у 12 400 грн у вересні

Згідно з даними ПФУ, у 2026 році держава продовжує надавати посилену підтримку громадянам зі статусом учасника ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС з інвалідністю, що пов’язана з нею, у рамках закону 1584-ІХ, що вніс зміни до закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.

Згідно з документом, щороку з 1 березня такі виплати збільшуються, виходячи із середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії, за рік перед роком перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

У 2026 році показник, який є базою для розрахунків, становить 20 653 грн. Кожна група інвалідності передбачає різні відсотки від середньої зарплати:

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Для І групи — 100%;

Для ІІ групи — 80%;

Для ІІІ групи — 60%.

Зокрема, цьогоріч особи з інвалідністю третьої групи отримують гарантовану мінімальну суму на рівні 12 390 грн (разом з усіма надбавками та підвищеннями). Для решти груп передбачені такі розміри виплат:

ІІ група інвалідності — 16 522 грн;

І група інвалідності — 20 653 грн;

Мінімально гарантована виплата складається з:

надбавок;

підвищень;

додаткових пенсій;

цільової допомоги;

індексації;

компенсації, окрім нарахувань за "особливі заслуги".

За даними фонду, також діє спецпідхід в обчисленні відповідних сум пенсій. Зокрема, якщо йдеться про розрахунок виплати із п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, то застосовується коефіцієнт 2,09334, що скорегує верхню межу виплати.

Для отримання права на нарахування такої суми необхідно мати відповідний медичний висновок.

Як оформлюють третю групу інвалідності (ЧАЕС)

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, фахівці спочатку мають встановити причинно-наслідковий зв’язок між хворобою, пов’язаною з Чорнобильською аварією, та частковою чи повною втратою працездатності людини.

Для цього проводиться обстеження та основі цього ухвалюється медичне підтвердження. Встановлення груп інвалідності (ЧАЕС) входить у компетенцію Спеціалізованої радіологічної Медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Як правило, третя група надається через помірні порушення функцій організму, що обмежують життєдіяльність. Це можуть бути стійкі помірні відхилення (40% — 65% втрати працездатності), що виникли через хворобу, розвиток яких пов'язаний з впливом радіації та інших шкідливих чинників аварії на ЧАЕС.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що ПФУ виплачує допомогу членам родин військових, які загинули чи зникли безвісти, захищаючи країну від РФ. Відомо, які діють правила нарахування допомоги. Зокрема, для двох або більше осіб, а також двох і більше дітей загиблого мінімальна сума становить 10 020 грн на кожного. Раніше держава гарантувала виплату у розмірі 6 100 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що Пенсійний фонд у вересні має виплатити громадянам низку надбавок та доплат за окремими законами. Зокрема, військові пенсіонери отримають надабавку за утримання рідних. Їм доплатять 50% від розміру мінімальної пенсії (у 2026 році — 1 297 грн) за кожну особу. Головною умовою отримання виплати є відсутність роботи чи бізнесу.