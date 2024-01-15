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Перерасчет выплат работающим пенсионерам — что важно знать

15 января 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии для работающих украинцев — будет ли перерасчет в 2024 году
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году работающим пенсионерам со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пересчитают выплаты. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать.

Об этом говорится на профильном портале Napensii.ua.

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Перерасчет пенсий в 2024 году

Как отметили в Пенсионном фонде, регулирует соответствующий вопрос закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ему, перерасчет пенсий осуществляется:

  • не ранее чем через два года после назначения;
  • предварительного перерасчета выплат.

Граждане могут подавать заявления любым удобным способом:

  • обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • на сайте Пенсионного фонда по ссылке (с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • на государственном портале "Дія" с помощью электронной подписи.

Что важно знать пенсионерам-ВПЛ

В этом году некоторым пенсионерам грозит потеря выплат пенсий в случае добровольного непрохождения проверки.

Согласно решению правительства, до 31 марта 2024-го продлили сроки физической идентификации пенсионеров со статусом внутренне перемещенных лиц, который получили до 24 февраля 2022-го.

В Министерстве социальной политики отметили, что в связи с отменой карантина в стране с 1 июля прошлого года возобновили требование к прохождению пенсионерами-перселенцами идентификации для дальнейшего получения выплат.

Такие лица должны были пройти идентификацию до 31 декабря 2023-го, но в конце года в правительстве сообщили о предоставлении дополнительного времени. Однако не следует откладывать соответствующую процедуру на потом.

Переселенцы, которые не имеют возможности обратиться в отделение банка, могут пройти упрощенную идентификацию — по видеосвязи с представителем Пенсионного фонда.

Больше о пенсиях

Напомним, граждане, возраст которых позволяет оформить пенсию в 2024 году, могут сделать это онлайн. Такая возможность особенно актуальна для выехавших за пределы страны.

Также мы писали, что в Украине за год средняя пенсия выросла на 762 гривны (на 16,5%). В 2024 году предстоит еще несколько этапов роста выплат для пенсионеров.

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ВПЛ

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