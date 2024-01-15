Пенсии для работающих украинцев — будет ли перерасчет в 2024 году

Перерасчет выплат работающим пенсионерам — что важно знать
В 2024 году работающим пенсионерам со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пересчитают выплаты. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать.
Об этом говорится на профильном портале Napensii.ua.
Перерасчет пенсий в 2024 году
Как отметили в Пенсионном фонде, регулирует соответствующий вопрос закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Согласно ему, перерасчет пенсий осуществляется:
- не ранее чем через два года после назначения;
- предварительного перерасчета выплат.
Граждане могут подавать заявления любым удобным способом:
- обратившись лично в сервисный центр Пенсионного фонда;
- на сайте Пенсионного фонда по ссылке (с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- на государственном портале "Дія" с помощью электронной подписи.
Что важно знать пенсионерам-ВПЛ
В этом году некоторым пенсионерам грозит потеря выплат пенсий в случае добровольного непрохождения проверки.
Согласно решению правительства, до 31 марта 2024-го продлили сроки физической идентификации пенсионеров со статусом внутренне перемещенных лиц, который получили до 24 февраля 2022-го.
В Министерстве социальной политики отметили, что в связи с отменой карантина в стране с 1 июля прошлого года возобновили требование к прохождению пенсионерами-перселенцами идентификации для дальнейшего получения выплат.
Такие лица должны были пройти идентификацию до 31 декабря 2023-го, но в конце года в правительстве сообщили о предоставлении дополнительного времени. Однако не следует откладывать соответствующую процедуру на потом.
Переселенцы, которые не имеют возможности обратиться в отделение банка, могут пройти упрощенную идентификацию — по видеосвязи с представителем Пенсионного фонда.
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Напомним, граждане, возраст которых позволяет оформить пенсию в 2024 году, могут сделать это онлайн. Такая возможность особенно актуальна для выехавших за пределы страны.
Также мы писали, что в Украине за год средняя пенсия выросла на 762 гривны (на 16,5%). В 2024 году предстоит еще несколько этапов роста выплат для пенсионеров.
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