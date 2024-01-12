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Пенсія зросла на понад 700 грн — хто і скільки отримає у 2024-му

12 січня 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії у 2024 році — кому з українців будуть платити більше
Люди похилого віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за рік середня пенсія підвищилась на 762 гривні (на 16,5%). У 2024 році має відбутися ще кілька етапів зростання виплат для пенсіонерів.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Підвищення пенсій для українців

Станом на початок січня поточного року у середньому сума пенсії перевищує 5,38 тис. гривень. Водночас, роком раніше українці отримували у середньому 4,62 тис. гривень.

Найбільше число пенсіонерів (понад 3 мільйони громадян чи 29,1%) отримують пенсію у 2-3 тисяч гривень. У 4-5 тисяч гривень виплачують 1,5 мільйона громадян (14,9%). І один мільйон українців (майже 11%) пенсію мають у сумі, вищій за 10 тисяч гривень. У середньому тепер отримують 14,78 тисячі гривень.

При цьому загальна кількість пенсіонерів за рік зменшилася на 171 тисячу осіб. Зараз в Україні налічується 10,517 мільйона пенсіонерів.

Як зміняться пенсії у 2024 році

Згідно з Державним бюджетом на цей рік, з 1 січня зріс рівень прожиткового мінімуму. Через це змінилися базові пенсійні виплати для українців. Йдеться про максимальну та мінімальну виплату для громадян:

  • мінімальна пенсія — з 2093 гривень до 2361 гривні;
  • максимальна пенсія — з 20,93 тисячі гривень до 23,61 тисячі гривень.

Також підвищилась додаткова виплата за страховий стаж. Йдеться про розмір, який перевищує стандартний. За кожен додатковий рік становить 1% прожиткового мінімуму. Показник підвищився із 20,9 до 23,6 гривні.

Цього року перерахунок пенсій відбудеться у кілька хвиль. Також мають намір здійснити щорічну індексацію пенсій з 1 березня. Очікується, що виплати зростуть на 13%.

Незалежно від того, працює людина чи ні, підвищаться розміри встановлених до пенсій:

  • надбавок, підвищень до пенсійних виплат за особливі заслуги перед державою;
  • доплат, що базуються на показнику прожиткового мінімуму.

У ПФУ додають, що розмір зростання пенсії за результатами перерахунку буде для кожного індивідуальним, а кінцева сума буде залежати від того, які складові у виплаті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року посилилися вимоги для отримання пенсійних виплат у 60 та 63 роки. Тепер українцям доведеться працювати більше.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

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пенсії
ПФУ
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пенсіонери

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