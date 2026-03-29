Нові правила з 1 квітня: пенсіонерам загрожує втрата виплат

З 1 квітня 2026 року деякі українські громадяни можуть втратити право на нарахування пенсії. Для збереження виплат потрібно виконати рекомендації Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що пенсіонери мають зробити до 1 квітня

Як зазначають у Пенсійному фонді, рекомендації актуальні лише для кількох категорій громадян. Йдеться про тих, хто мешкає за кордоном, на окупованих територіях, або, хто виїхав звідти.

Для збереження права на подальше нарахування виплат необхідно в обов'язковому порядку підтвердити органам ПФУ відсутність факту отримання виплат від РФ. Така вимога передбачена урядовою постановою №126.

Норми постанови стосуються тих громадян, які вкінці 2025 року виконали вимогу проходження ідентифікації особи, проте проігнорували прохання підтвердити відсутність пенсій або щомісячного довічного грошового утримання від органів пенсійного забезпечення Росії.

Якщо таку вимогу не буде дотримано, з 1 квітня 2026 року громадянам може загрожувати припинення нарахування пенсій.

Правила підтвердження відсутності виплат від РФ

У Пенсійному фонді пояснили, що громадяни можуть скористатися кількома варіантами для відповідного сповіщення. А саме:

На порталі ПФУ в особистому кабінеті. Там необхідно обрати опцію "Дистанційне інформування" та поставити позначку у розділі "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення РФ". Через відеоідентифікацію. Громадяни можуть дати таку відповідь на запитання представника ПФУ, що буде зафіксовано у рішенні за результатом відеозв'язку. У відділенні Пенсійного фонду. Там також потрібно буде лише проставити спеціальну позначку у бланку.

Часті питання

До якого числа треба пройти відеоідентифікацію

За інформацією ПФУ, громадяни, які виїхали за межі країни, мешкають на окупованих територіях, або, які виїхали звідти, зобов'язані до 1 липня поточного року пройти відеоідентифікацію. Якщо це не зробити, то можна втратити право на пенсії.

Зокрема, українці можуть підтвердити особу у режимі відеоконференцзв'язку на порталі Пенсійного фонду.

Як дізнатися, чи пройдено ідентифікацію

У 2026 році громадянам надано можливість перевірити факт проходження фізичної ідентифікації, а також дату здійснення відповідної операції на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Окрім того, дізнатися відомості про фізичну ідентифікацію можна у мобільному застосунку ПФУ. Там тепер міститься спеціальний сервіс "Моя ідентифікація".