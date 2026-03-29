Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нові правила з 1 квітня: пенсіонерам загрожує втрата виплат

Нові правила з 1 квітня: пенсіонерам загрожує втрата виплат

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 06:10
Чоловік похилого віку на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

З 1 квітня 2026 року деякі українські громадяни можуть втратити право на нарахування пенсії. Для збереження виплат потрібно виконати рекомендації Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Про це повідомили в одному з управлінь ПФУ, передають Новини.LIVE.

Що пенсіонери мають зробити до 1 квітня

Як зазначають у Пенсійному фонді, рекомендації актуальні лише для кількох категорій громадян. Йдеться про тих, хто мешкає за кордоном, на окупованих територіях, або, хто виїхав звідти.

Для збереження права на подальше нарахування виплат необхідно в обов'язковому порядку підтвердити органам ПФУ відсутність факту отримання виплат від РФ. Така вимога передбачена урядовою постановою №126

Норми постанови стосуються тих громадян, які вкінці 2025 року виконали вимогу проходження ідентифікації особи, проте проігнорували прохання підтвердити відсутність пенсій або щомісячного довічного грошового утримання від органів пенсійного забезпечення Росії.

Читайте також:

Якщо таку вимогу не буде дотримано, з 1 квітня 2026 року громадянам може загрожувати припинення нарахування пенсій.

Правила підтвердження відсутності виплат від РФ

У Пенсійному фонді пояснили, що громадяни можуть скористатися кількома варіантами для відповідного сповіщення. А саме:

  1. На порталі ПФУ в особистому кабінеті. Там необхідно обрати опцію "Дистанційне інформування" та поставити позначку у розділі  "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення РФ".
  2. Через відеоідентифікацію. Громадяни можуть дати таку відповідь на запитання представника ПФУ, що буде зафіксовано у рішенні за результатом відеозв'язку.
  3. У відділенні Пенсійного фонду. Там також потрібно буде лише проставити спеціальну позначку у бланку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на які суми пенсій можна претендувати за отримання мінімальної зарплати. Нині мінімально нараховують громадянам з достатнім страховим стажем майже 3 500 грн/міс.  

Ще Новини.LIVE писали, чи зростуть вікові надбавки у результаті індексації в Україні. У Пенсійному фонді зазначили, що йдеться про доплати, що нараховують у віці  70 — 74 роки, 75 — 79 років та понад 80 років. 

Часті питання 

До якого числа треба пройти відеоідентифікацію

За інформацією ПФУ, громадяни, які виїхали за межі країни, мешкають на окупованих територіях, або, які виїхали звідти, зобов'язані до 1 липня поточного року пройти відеоідентифікацію. Якщо це не зробити, то можна втратити право на пенсії. 

Зокрема, українці можуть підтвердити особу у режимі відеоконференцзв'язку на порталі Пенсійного фонду.

Як дізнатися, чи пройдено ідентифікацію

У 2026 році громадянам надано можливість перевірити факт проходження фізичної ідентифікації, а також дату здійснення відповідної операції на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Окрім того, дізнатися відомості про фізичну ідентифікацію можна у мобільному застосунку ПФУ. Там тепер міститься спеціальний сервіс "Моя ідентифікація".

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації