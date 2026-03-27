Пенсії з 1 квітня: у двох категорій українців збільшаться суми

З 1 квітня 2026 року в Україні пенсійне забезпечення деяких громадян зазнає змін. Йдеться про запланований щорічний автоматичний перерахунок виплат для тих пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Перерахунок працюючим пенсіонерам з 1 квітня

З квітня поточного року Пенсійний фонд здійснить перегляд сум виплат для працюючих пенсіонерів, що базуватиметься на оновленому обсязі страхового стажу та, у деяких випадках, на доходах за попередні два роки.

Механізм перерахунку передбачає врахування набутого громадянином під час продовження трудової діяльності додаткового страхового стажу, що збільшить коефіцієнт стажу.

Виплати будуть перераховані у таких випадках:

У разі, якщо після останнього перерахунку/призначення пенсії громадянин надалі працював та набрав додатково мінімум 24 місяці стажу; У разі, якщо з часу останнього перегляду минуло два роки, і за цей період було набуто хоча б частину додаткового страхового стажу.

У випадку відсутності вищевказаних умов автоматичного перегляду не буде.

Згідно з правилами, наступний перерахунок сум буде можливий не раніше, аніж через два роки після останнього перегляду.

При цьому на розмір підвищення будуть впливати два фактори: додатковий страховий стаж та заробітна плата, якщо її врахування збільшить пенсію. Водночас, усі перерахунки відбудуться у рамках максимальної планки для нарахування виплат у 2026 році — 25 950 грн.

Коли нарахують підвищені суми пенсій

Як пояснюють у ПФУ, перерахунок працюючим пенсіонерам буде здійснено у квітні, однак суми виплат надійдуть лише через два місяці. Оскільки до Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2026 року надійде лише у травні, нарахування коштів буде здійснено пізніше.

З огляду на це, уже в червні пенсіонери отримають підвищені суми пенсійних виплат та доплату одразу за два місяці. Перерахунок буде проведено без жодних додаткових звернень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці повинні знати те, що саме неправильно обрана дата для звернення за призначенням пенсії може коштувати втратою певної суми грошей. Норми закону передбачають можливість для подачі заяви у чітко визначений термін.

Ще Новини.LIVE писали, що цьогоріч понаднормовий стаж дасть можливість мати право на доплати до пенсії. Зокрема, якщо у громадянина є десять років страхового стажу понад норму, то щомісячно ПФУ нараховуватиме по 259 грн, а за наявності 20 років — 518 грн.

Часті питання

Як зміняться виплати для пенсіонерів після 70 років

Також для деяких пенсіонерів з квітня зміняться виплати завдяки надбавкам за вік. Вони передбачені, якщо попереднього місяця громадянин досяг 70, 75 та 80 років. Щомісячні компенсаційні виплати нарахують, якщо пенсія не перевищує 10 340 грн, у такому розмірі:

300 грн — для осіб віком 70–75 років;

456 грн — для пенсіонерів 75–80 років;

570 грн — для тих, кому понад 80 років.

Коли чекати доплати до пенсій у сумі 1 500 грн

У квітні для майже 13 мільйонів громадян буде здійснено разову доплату у сумі 1 500 грн. У списку отримувачів: пенсіонери за віком, особи з інвалідністю та інші вразливі групи громадян.

Згідно з правилами, кошти нарахують автоматично, без додаткових звернень. Їх виплатять через ті ж механізми, за якими відбувається нарахування пенсії: на банківський рахунок чи через пошту.