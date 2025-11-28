Відео
Головна Фінанси 1 000 грн "Зимової підтримки" — як оплатити комунальні послуги

1 000 грн "Зимової підтримки" — як оплатити комунальні послуги

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 11:00
1 000 грн "Зимової підтримки" — як заплатити за комуналку з картки Національного кешбеку
Гроші та квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Українці вже почали отримувати одноразову виплату у розмірі 1 000 гривень у межах державної програми "Зимова підтримка". Ці кошти призначені виключно для покриття найнеобхідніших повсякденних витрат громадян, зокрема оплати ЖКП.

Новини.LIVE розповідають, як розрахуватися за комуналку "Зимовою підтримкою" та куди ще можна витратити кошти.

Читайте також:

Як оплатити комунальні послуги з 1 000 грн "Зимової підтримки"

Щоб спрямувати 1 000 гривень державної допомоги на оплату комуналки (зокрема газопостачання, електроенергії, води та опалення), пояснює "Судово-юридична газета", необхідно виконати кілька кроків:

  1. Увійти до банківського застосунку — авторизуватися у своєму профілі через мобільний додаток або вебверсію.
  2. Вибрати розділ "Платежі", а далі — пункт "Комунальні послуги".
  3. Заповнити реквізити одержувача: ЄДРПОУ, IBAN і номер рахунку.
  4. У переліку доступних карток вказати картку "Національного кешбеку".
  5. За потреби внести показники лічильників — газу, електроенергії чи води.
  6. Підтвердити та зберегти платіж, після чого натиснути "Оплатити".

Також оплату можна здійснити через відділення Укрпошти, де оператор допоможе оформити переказ коштів на потрібні рахунки.

Куди ще можна витратити кошти 

1 000 грн допомоги від держави також дозволено використовувати на оплату українських товарів та послуг, як от: 

  • книги;
  • лікарські засоби;
  • перекази на благодійність;
  • оплату поштових послуг;
  • харчові продукти (крім алкоголю та тютюну).

Проте важливо зауважити, що оплату карткою Нацкешбеку можна здійснювати лише в торгових точках та для оплати послуг із такими МСС-кодами:

  • 5912 — аптеки;
  • 9402 — поштові послуги;
  • 8398 — благодійні та соціальні організації;
  • 5942, 5994 — магазини друкованої продукції;
  • 5411 — супермаркети та продуктові магазини;
  • 4900 — комунальні послуги (електрика, газ, опалення, вода);
  • 5499 — ринки, магазини напівфабрикатів та готових страв, торгові автомати.

Оплата пройде лише в тому разі, якщо МСС-код продавця входить до дозволеного переліку. Якщо код не збігається — транзакцію буде відхилено.

Раніше ми пояснювали, чи можна оплатити "зимовою тисячею" мобільний зв'язок.

Також дізнавайтеся, як батькам отримати "Зимову підтримку" за дітей.

комунальні послуги виплати соціальна допомога грошова допомога тисяча Зеленського
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
