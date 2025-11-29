Відео
Головна Фінанси Тарифи на воду — хто з українців платитиме більше вже скоро

Тарифи на воду — хто з українців платитиме більше вже скоро

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 08:45
Тарифи на воду в Україні — де та чому подорожчає водопостачання у 2025 році
Квитанція, гроші і смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі побутові споживачі платитимуть більше за воду наприкінці 2025 року. Йдеться про здорожчання тарифів на центральне водопостачання

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Де зростуть тарифи на воду 

З 30 листопада центральне водопостачання подорожчає для мешканців сіл Яготинської громади, що у Київській області. Тариф переглядають у зв’язку з подорожчанням електроенергії та вартості матеріалів, зазначається на сайті Яготинської міської ради

"Тариф з 32 гривень за 1 куб. метр зміниться на 55 гривень за  1 куб. метр, з 145,98 гривні за одну особу без лічильника на 250,91 гривні відповідно", — йдеться у повідомленні.

При цьому для жителів Яготина тариф на центральне водопостачання залишається без змін.

Також оновляться тарифи на воду у Бородінській громаді в Одеській області. Тут більше платитимуть споживачі, які досі не встановили лічильники. За інформацією Буджацької селищної ради, зміни у цінах відбудуться вже у 2026 році — тариф зросте із 80 гривень з особи до 112 гривень. 

Жителям села дали три місяці для того, щоб вони встановили лічильники води. Якщо люди цього не зроблять, тоді платитимуть за водопостачання за новим тарифом. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що жителям з небезпечних районів, які мають субсидії або пільги, держава надає компенсацію на оплату електроенергії. Розмір компенсації залежить від кількості людей у родині: 

  1. Для однієї особи — 100 кВт-год, що дорівнює 432 грн. 
  2. Для домогосподарства — до 300 кВт-год, або 1 296 грн на місяць.

Компенсація надходить автоматично, коли людям виплачують житлову субсидію або інші пільги на комунальні послуги.

Раніше ми розповідали, чи зміняться тарифи на газ та світло під час опалювального сезону 2025/2026. Відомо, яке рішення погодив уряд. Також ми писали, що в Україні буде нова модель оплати за доставку газу. Її планують запровадити у 2026 році.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
