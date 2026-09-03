Субсидії у вересні 2026 року: кому перерахують виплати та що потрібно зробити

Чоловік з платіжкою. Фото: Новини.LIVE

Вересень для отримувачів субсидій — час перевірити, чи не змінився розмір допомоги та чи не виникли обставини, які можуть вплинути на її призначення. Для більшості родин виплата на неопалювальний сезон уже розрахована. Але є обставини, за яких субсидію можуть зменшити або взагалі припинити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

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Чи потрібно повторно оформлювати субсидію

Субсидії на неопалювальний сезон, який триває з травня до вересня, для більшості домогосподарств призначають автоматично. Повторно подавати документи не потрібно, якщо право на допомогу зберігається.

Звернутися до Пенсійного фонду варто, якщо змінився склад домогосподарства, майновий стан або інші обставини, які можуть вплинути на призначення виплати.

Під час розрахунку враховують сукупний дохід членів домогосподарства. До нього належать, зокрема, зарплата, пенсія, доходи від оренди чи продажу майна та інші надходження, інформація про які доступна Пенсійному фонду.

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Кому перерахували субсидію у серпні

Пенсійний фонд двічі на рік автоматично переглядає розмір субсидії — у березні та серпні. Це стосується домогосподарств, де середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.

Під час серпневого перерахунку 2026 року порівнювали доходи за перші два квартали 2026 року з доходами за третій і четвертий квартали 2025 року. Останній період використовували для розрахунку субсидії на неопалювальний сезон. Через зміну доходів розмір виплати міг як зрости, так і зменшитися. Перерахунок проводили без заяви від отримувачів.

Перевірити оновлений розмір субсидії можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду в розділі "Моя субсидія".

Через що субсидію можуть зменшити або скасувати

Під час визначення права на допомогу враховують не тільки доходи, а й майновий стан родини. Зокрема, субсидію можуть не призначити, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м або будинку — 230 кв. м;

родина має автомобіль віком до 5 років або більше одного транспортного засобу віком до 15 років;

повнолітні члени домогосподарства не мають доходів або їхній середньомісячний дохід нижчий за мінімальну зарплату, а також за них недостатньо сплачено ЄСВ;

хтось із членів домогосподарства перебував за межами України сукупно понад 60 днів;

протягом року перед зверненням придбали нерухомість, автомобіль, цінні папери чи інше майно на суму понад 100 000 гривень;

є комунальна заборгованість, прострочена більш ніж на три місяці, на суму понад 680 гривень;

не повернуто надміру отриману субсидію;

є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці;

родина має більше одного житлового приміщення;

на банківських депозитах зберігається понад 100 000 гривень;

протягом року перед зверненням придбали валюту або банківські метали на суму понад 50 000 гривень;

житло, на яке оформлюють субсидію, здають в оренду ВПО, яка отримує допомогу на оплату оренди.

Для окремих категорій передбачені винятки, тому остаточне рішення залежить від конкретних обставин домогосподарства.

Чи є додаткові виплати в регіонах

Окремі громади можуть запроваджувати власну підтримку для мешканців через місцеві програми. Наприклад, у Вінниці після підвищення тарифу на воду з 1 липня 2026 року передбачили щомісячну муніципальну компенсацію. Її можуть отримати жителі міста та внутрішньо переміщені особи через Прозорі офіси.

Розмір компенсації становить 113,8 гривень на одну особу для помешкань із гарячою водою та 149,5 гривень — якщо гарячої води немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що може вплинути на субсидію. У 2026 році отримувачам допомоги потрібно повідомляти ПФУ про одноразовий дохід понад 83 200 гривень. Водночас сама така виплата не означає автоматичної втрати субсидії. Значення має походження коштів і те, чи належать вони до доходів, які враховують під час розрахунку.

Також Новини.LIVE розповідали, які доходи родини не впливають на розмір субсидії. Одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення, отриману працівником протягом року, ПФУ може не враховувати під час розрахунку виплати. Тож така допомога від роботодавця сама по собі не має стати причиною для зменшення субсидії.