Переплата пенсії у 2026 році: коли ПФУ може вимагати повернення грошей

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонери можуть отримувати від Пенсійного фонду України вимоги повернути надміру виплачені кошти. Суми іноді сягають десятків і сотень тисяч гривень. Однак сам факт виявлення переплати ще не означає, що пенсіонер зобов'язаний її повертати. Переплатою вважається сума пенсії, виплачена понад розмір, установлений законодавством. Важливим є те, з чиєї вини виникла така переплата.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.

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Коли пенсіонер повинен повернути переплату

За словами адвокатки Катерини Цупки, переплата може виникнути з вини пенсіонера, якщо він не повідомив або несвоєчасно повідомив ПФУ про обставини, що впливають на право на пенсію чи її розмір.

Зокрема, йдеться про:

працевлаштування або підприємницьку діяльність;

переїзд в іншу місцевість, якщо це впливає на право на певну надбавку;

відрахування з навчального закладу або перехід на заочну форму навчання, якщо це стосується пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

зміну статусу, наприклад позбавлення статусу УБД чи ветерана;

працевлаштування на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Про такі зміни пенсіонер має повідомити ПФУ протягом 10 днів.

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Окремо йдеться про випадки, коли людина свідомо подає недостовірні документи або іншим способом навмисно отримує кошти без законних підстав. У такій ситуації переплату доведеться повернути.

Якщо помилився ПФУ або інший орган

Інша ситуація виникає, коли переплата сталася через помилку ПФУ, кадрового органу, медичної комісії чи іншої державної установи.

"Якщо переплата є наслідком рішень або помилок державних органів, на які пенсіонер не мав жодного впливу, обов'язок відшкодування на нього не може бути покладено", — наголошує Катерина Цупка.

Стаття 1215 Цивільного кодексу України передбачає, що пенсія не підлягає поверненню, якщо її виплатили добровільно, без рахункової помилки з боку виплатника та без недобросовісності отримувача.

Судова практика також виходить із того, що добросовісність пенсіонера та правильність розрахунків презюмуються. Тобто саме ПФУ має довести наявність відповідних підстав для повернення коштів.

Що вважається рахунковою помилкою

Рахункова помилка — це технічна або арифметична помилка під час обчислення коштів. Неправильне застосування законодавства, помилка під час обліку стажу, зарплати чи коефіцієнта сама по собі не є рахунковою помилкою.

Тому якщо ПФУ неправильно застосував закон або сам помилився під час призначення чи перерахунку пенсії, це не означає автоматичного обов'язку пенсіонера повертати кошти. Верховний Суд у подібних справах звертав увагу саме на відсутність рахункової помилки та недобросовісності пенсіонера.

Що робити, якщо ПФУ вимагає повернути гроші

Отримавши лист про переплату, не варто одразу сплачувати зазначену суму. Насамперед потрібно:

Уважно прочитати рішення ПФУ та з'ясувати причину виникнення переплати. Перевірити, чи справді пенсіонер не повідомив фонд про зміну обставин або подав недостовірні дані. Перевірити період і суму, за які ПФУ вимагає повернення. За сумнівних підстав подати до ПФУ заяву про незгоду з рішенням. Зафіксувати дату отримання рішення, оскільки від неї залежать строки оскарження. Зібрати документи про призначення та перерахунок пенсії, листування з ПФУ та інші документи, що підтверджують обставини справи.

Рішення ПФУ можна оскаржувати адміністративно або в суді.

Скільки можуть утримувати з пенсії

Закон встановлює обмеження щодо відрахувань із пенсії. Для більшості видів стягнень застосовується ліміт у 20%, а в окремих випадках — до 50%. Водночас Конституційний Суд України у 2023 році визнав неконституційними положення, які дозволяли через відрахування зменшувати пенсію нижче прожиткового мінімуму.

Які справи ПФУ програвав

У деяких судових справах причиною переплати були обставини, на які пенсіонери не впливали. В одному випадку ПФУ вимагав понад 105 тисяч гривень через ситуацію з поновленням колишнього прокурора на посаді заднім числом. Суд не встановив зловживань з боку пенсіонера.

В іншій справі медична комісія через два роки переглянула групу інвалідності та змінила її заднім числом. ПФУ вимагав повернути 47,6 тисячі гривень, однак суд став на бік пенсіонерки.

Ще в одній справі ПФУ вимагав 552,4 тисячі гривень за майже вісім років пенсійних виплат після того, як державний орган визнав документ про інвалідність фіктивним. Суд зазначив, що документ видала державна установа, а не пенсіонер.

Також суд визнав незаконним стягнення 34 000 гривень, коли ПФУ самостійно переглянув дані про зарплату за червень 1986 року на підставі внутрішнього листа.

На що зважають суди

Стаття 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає повернення надміру виплачених сум у випадку зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних. Тому помилка самого ПФУ або іншого державного органу не означає автоматичного обов'язку пенсіонера повертати кошти.

Якщо пенсіонер не приховував інформацію, не подавав неправдивих документів і не впливав на обставини, через які виникла переплата, ПФУ має обгрунтувати вимогу конкретними доказами.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці за кордоном можуть дистанційно змінити рахунок для отримання пенсії. Новий рахунок, зокрема в Monobank, можна відкрити онлайн, після чого передати реквізити до ПФУ через вебпортал. Для цього потрібно авторизуватися, подати заяву про зміну банківських реквізитів і вказати IBAN нового рахунку.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям спростили підтвердження страхового стажу. Тепер працівник не втрачатиме стаж, якщо роботодавець нарахував ЄСВ і подав звітність, але не сплатив внесок. ПФУ має сам перевіряти інформацію в державних реєстрах, а паперові документи вимагатимуть лише за відсутності необхідних даних.