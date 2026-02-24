Пенсійні виплати в Україні — кому держава доплачує кошти за вихід на пенсію

Людина похилого віку з планшетом та гроші. Фото: Freepik, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні працівники низки сфер мають право на отримання одноразової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій у разі виходу на заслужений відпочинок. Для цього потрібно мати необхідну кількість страхового стажу та працювати на відповідних посадах.



Про те, хто саме має право на особливі умови виходу на пенсію, розповідають Новини.LIVE.

Кому держава виплачує допомогу під час виходу на пенсію

Згідно із законом №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", працівникам бюджетної сфери передбачене нарахування одноразової грошової допомоги у разі виходу на пенсію за віком. На неї мають право деякі працівники освіти, медицини, соціальної сфери та культури.

Реклама

Читайте також:

Йдеться про нарахування додаткової виплати у розмірі десять місячних пенсій. Відповідна допомога надається тим громадянам, які на дату досягнення пенсійного віку дотрималися певних умов. А саме:

Працювали на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років, у державних чи комунальних закладах; Наявна необхідна кількість страхового стажу за відповідною посадою: щонайменше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків; До цього не отримували жодного виду пенсії.

В основному йдеться про:

працівників сфери освіти, охорони здоров’я та соцзабезпечення;

спортсменів (заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, члени збірних команд);

артисти театрально-концертних закладів.

Умови для доплати до пенсії

До страхового стажу зараховують час роботи у державних, комунальних установах. Також допускають посади, які визначені постановою уряду №909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соцзахисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Стаж обчислюють на основі трудової книжки, де зафіксовані періоди роботи, займані посади, та інформації, наявній у реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування. Також, за потреби, можна додати інші документи. Допускають підсумування періодів роботи, що передбачають право на пенсію за вислугу років.

Суму допомоги визначають, виходячи з місячної пенсії, обчисленої на дату її призначення певному працівникові, і виплачують її одноразово. Відповідну суму не оподатковують та фінансують за рахунок держбюджету.

Зокрема, пенсії за вислугу років призначаються незалежно від віку для артистів за наявності від 20 до 35 років творчої діяльності.

Для працівників освіти, охорони здоров’я та соцзабезпечення за наявності стажу роботи від 25 років, а для спортсменів — не менше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд не менше шести років.

Три види пенсій для українців

Влада має намір реалізувати реформу у пенсійній сфері, що має усунути дисбаланси у виплатах, оскільки нині навіть за наявності однакового стажу та зарплати пенсії можуть суттєво різнитися.

Трирівнева система дасть можливість нарахувати виплати справедливіше та прозоріше. Зокрема, солідарну пенсію надалі можна буде отримати завдяки сплаті єдиного соцвнеску.

Також мають намір ввести базові виплати для громадян, які не мають достатньої кількості стажу.

Водночас, професійні пенсії можуть замінити нинішні спецпенсії. Вони не будуть фінансуватися із солідарної системи. Гроші будуть виплачувати з професійної частини, враховуючи пільговий стаж та зроблені внески.

Третім рівнем може стати накопичувальна пенсія на добровільній основі. Робити внески громадяни зможуть вже з наступного року.

Загалом на реформу може піти до 13 років.

Раніше ми розповідали, що навесні зміниться рівень мінімальних пенсійних виплат для людей з інвалідністю, отриманої від ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Відомо, які будуть суми після перерахунку.

Також повідомлялося, що з 1 квітня працюючі пенсіонери та військовослужбовці отримають вищі суми пенсійних виплат. Підвищений розмір виплатить Пенсійний фонд.