Пенсії в Україні: суми за мінімальної зарплати у 2026 році

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні призначення пенсії за віком прив'язане до заробітної плати, яку отримували громадяни протягом трудової діяльності. З огляду на це, якщо доходи були невисокі, то й виплати на заслуженому відпочинку будуть мінімальними. Навіть термін відпрацьованих років не настільки важливий, адже надбавки за стаж понад норму невеликі.

Про те, які суми пенсій гарантує держава за низьких заробітків, розповідає редакція Новини.LIVE.

Читайте також:

Кому передбачена пенсія за мінімальної заробітної плати

Згідно з нормами українського пенсійного законодавства, наявність хороших доходів для майбутньої пенсії значно важливіше, аніж велика кількість років страхового стажу. Йдеться саме про високі офіційні заробітки, з яких були відрахування до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Ті, хто мав невелику зарплату, матимуть право тільки мінімальну пенсію за віком. Однак і для неї необхідно буде мати необхідну кількість страхового стажу. Зокрема, громадяни, які збираються вийти на заслужений відпочинок у 60 років, повинні мати щонайменше 35 років стажу (чоловіки), або 30 років (жінки).

Також існують посади, для яких передбачена найнижча ставка, менше якої пенсіонерам не можуть платити.

На які суми пенсій можна претендувати за "мінімалки"

Щорічно в Україні здійснюється перегляд пенсійних виплат для непрацездатного населення. У 2026 році мінімальна пенсія для громадян з достатнім стажем становить 3 406 грн/міс. Таким чином, якщо українці протягом трудової діяльності отримували мінімальну зарплату, і за розрахунком сума виплати буде меншою за вищевказаний рівень, то її мають дотягнути до такого розміру.

Дещо вищими можуть бути пенсії, якщо вийти на заслужений відпочинок у більш пізньому віці. Нині мінімальна пенсія для 65-річних становить 3 458 грн/міс. за наявності 35 або 30 років страхового стажу (чоловіки та жінки відповідно).

Громадянам, у яких взагалі бракує стажу, держава може надати за певних умов соціальну допомогу. Розмір такої виплати дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних.

Раніше повідомлялося, що у березні частина українців особливих соціальних груп матиме право на вищі пенсії у близько 13 000 грн. У ПФУ пояснили, коли можуть нараховувати підвищені мінімальні суми виплат.

Також ми писали, що деякі громадяни цьогоріч мають право на додаткову підтримку. Зокрема, держава одній категорії громадян може здійснювати окрему доплату у 25% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних у 2026 році.

Часті питання

Скільки платять українцям за відсутності стажу у 2026 році

Цьогоріч українці, у яких немає необхідної кількості стажу, можуть розраховувати на державну підтримку, проте права на повноцінне нарахування пенсії за віком вони не матимуть. З 65 років громадяни можуть отримати соцдопомогу. Сума такої виплати для кожного громадянина буде індивідуально і визначається від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цього року його рівень переглянули, він становить 2 595 грн.

Чому дехто залишився без підвищення пенсій у березні

У березні деякі українські пенсіонери не отримали додаткові суми після індексації у розмірі 12,1%. Як пояснив міністр соцполітики Денис Улютін, березнева індексація пенсій не торкнулася трьох категорії громадян. Йдеться про пенсіонерів, які вийшли на пенсію за останні три роки, та тих, чиї виплати підвищили до мінімального гарантованого рівня, отримують найвищі пенсії у 25 950 грн (зокрема, прокурори, судді у відставці).