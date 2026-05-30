Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям неправильно рахують страховий стаж: чому стаються помилки

Українцям неправильно рахують страховий стаж: чому стаються помилки

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 19:55
Страховий стаж українців: чому виникають помилки під час підрахунку
Двоє чоловіків пенсійного віку, записи у трудовій книжці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Іноді українцям можуть неправильно порахувати страховий стаж. Це зменшує розмір майбутньої пенсії і навіть може повпливати на терміни виходу на заслужений відпочинок. Відомо, як зрозуміти, що під час підрахунку стажу сталася помилка. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The page.

Ознака № 1

Відсутність у Реєстрі застрахованих осіб певних періодів робіт — одна із найчастіших проблем. Вона виникає через: 

  • помилки роботодавця у звітності;
  • проблеми з ідентифікаційним кодом;
  • технічні збої під час передачі даних.

Особливо часто людям в стаж не зараховують якісь місяці або навіть роки, коли вони працювали офіційно. 

Ознака №2

Проблеми можуть виникнути, якщо неправильно оформлена паперова трудова книжка. У Пенсійному фонді України (ПФУ) наголошують на таких ризиках, як:

Читайте також:
  • помилки у ПІБ чи даті народження;
  • відсутність печаток;
  • неправильні номери наказів;
  • закреслення та виправлення без належного оформлення.

Через це окремі записи можуть не включити в стаж.

Ознака №3

Йдеться про незарахування до стажу періодів навчання або декрету. Так, до 1 січня 2004 року деякі періоди автоматично входили до стажу. Наприклад:

  • навчання на денній формі у вишах;
  • технікуми та ПТУ;
  • догляд за дитиною до 3 років.

Якщо ці записи не відображаються в електронній системі, їх доведеться підтверджувати окремими документами.

Ознака №4

Стосується українців, які працювали за цивільно-правовими договорами до 2016 року. Тоді система сплати ЄСВ мала інакші механізми, тож частина даних не була автоматично відображена в реєстрах. Через це стаж доводиться підтверджувати: 

  • договорами;
  • актами виконаних робіт;
  • довідками про виплати.

Ознака №5

Виникає через помилик в оцифрованих трудових книжках.  Найчастіші з них:

  • неправильні дати прийняття чи звільнення;
  • нечитабельні скани;
  • дублювання або втрату записів.

Через це система може не зарахувати частину стажу автоматично.

Що робити, якщо неправильно порахували страховий стаж

Про помилки потрібно повідомити Пенсійний фонд. Звернутися у відділення установи потрібно з трудовою книжкою, дипломами та іншими підтвердними документами.

Як розповідали Новини.LIVE, Верховній Раді пропонують розглянути підвищення прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат та пенсій. Якщо законопроєкт знайде підтримку серед депутатів, то зміни розпочнуться з 1 липня. 

Ще Новини.LIVE писали про мінімальну пенсію, гарантовану державою. Людині також можуть надати надбавки. У червні розмір мінімальних пенсій відрізнятиметься. 
 

пенсіонери стаж трудова книжка
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації