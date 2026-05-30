Страховий стаж українців: чому виникають помилки під час підрахунку

Українцям неправильно рахують страховий стаж: чому стаються помилки
Іноді українцям можуть неправильно порахувати страховий стаж. Це зменшує розмір майбутньої пенсії і навіть може повпливати на терміни виходу на заслужений відпочинок. Відомо, як зрозуміти, що під час підрахунку стажу сталася помилка.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The page.
Ознака № 1
Відсутність у Реєстрі застрахованих осіб певних періодів робіт — одна із найчастіших проблем. Вона виникає через:
- помилки роботодавця у звітності;
- проблеми з ідентифікаційним кодом;
- технічні збої під час передачі даних.
Особливо часто людям в стаж не зараховують якісь місяці або навіть роки, коли вони працювали офіційно.
Ознака №2
Проблеми можуть виникнути, якщо неправильно оформлена паперова трудова книжка. У Пенсійному фонді України (ПФУ) наголошують на таких ризиках, як:
- помилки у ПІБ чи даті народження;
- відсутність печаток;
- неправильні номери наказів;
- закреслення та виправлення без належного оформлення.
Через це окремі записи можуть не включити в стаж.
Ознака №3
Йдеться про незарахування до стажу періодів навчання або декрету. Так, до 1 січня 2004 року деякі періоди автоматично входили до стажу. Наприклад:
- навчання на денній формі у вишах;
- технікуми та ПТУ;
- догляд за дитиною до 3 років.
Якщо ці записи не відображаються в електронній системі, їх доведеться підтверджувати окремими документами.
Ознака №4
Стосується українців, які працювали за цивільно-правовими договорами до 2016 року. Тоді система сплати ЄСВ мала інакші механізми, тож частина даних не була автоматично відображена в реєстрах. Через це стаж доводиться підтверджувати:
- договорами;
- актами виконаних робіт;
- довідками про виплати.
Ознака №5
Виникає через помилик в оцифрованих трудових книжках. Найчастіші з них:
- неправильні дати прийняття чи звільнення;
- нечитабельні скани;
- дублювання або втрату записів.
Через це система може не зарахувати частину стажу автоматично.
Що робити, якщо неправильно порахували страховий стаж
Про помилки потрібно повідомити Пенсійний фонд. Звернутися у відділення установи потрібно з трудовою книжкою, дипломами та іншими підтвердними документами.
