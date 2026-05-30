Страховий стаж українців: чому виникають помилки під час підрахунку

Іноді українцям можуть неправильно порахувати страховий стаж. Це зменшує розмір майбутньої пенсії і навіть може повпливати на терміни виходу на заслужений відпочинок. Відомо, як зрозуміти, що під час підрахунку стажу сталася помилка.

Ознака № 1

Відсутність у Реєстрі застрахованих осіб певних періодів робіт — одна із найчастіших проблем. Вона виникає через:

помилки роботодавця у звітності;

проблеми з ідентифікаційним кодом;

технічні збої під час передачі даних.

Особливо часто людям в стаж не зараховують якісь місяці або навіть роки, коли вони працювали офіційно.

Ознака №2

Проблеми можуть виникнути, якщо неправильно оформлена паперова трудова книжка. У Пенсійному фонді України (ПФУ) наголошують на таких ризиках, як:

помилки у ПІБ чи даті народження;

відсутність печаток;

неправильні номери наказів;

закреслення та виправлення без належного оформлення.

Через це окремі записи можуть не включити в стаж.

Ознака №3

Йдеться про незарахування до стажу періодів навчання або декрету. Так, до 1 січня 2004 року деякі періоди автоматично входили до стажу. Наприклад:

навчання на денній формі у вишах;

технікуми та ПТУ;

догляд за дитиною до 3 років.

Якщо ці записи не відображаються в електронній системі, їх доведеться підтверджувати окремими документами.

Ознака №4

Стосується українців, які працювали за цивільно-правовими договорами до 2016 року. Тоді система сплати ЄСВ мала інакші механізми, тож частина даних не була автоматично відображена в реєстрах. Через це стаж доводиться підтверджувати:

договорами;

актами виконаних робіт;

довідками про виплати.

Ознака №5

Виникає через помилик в оцифрованих трудових книжках. Найчастіші з них:

неправильні дати прийняття чи звільнення;

нечитабельні скани;

дублювання або втрату записів.

Через це система може не зарахувати частину стажу автоматично.

Що робити, якщо неправильно порахували страховий стаж

Про помилки потрібно повідомити Пенсійний фонд. Звернутися у відділення установи потрібно з трудовою книжкою, дипломами та іншими підтвердними документами.

