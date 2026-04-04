ПриватБанк знизив тарифи на деякі перекази до кінця травня — що треба знати

До 31 травня 2026 року держустанова "ПриватБанк" продовжила для своїх клієнтів дію знижених тарифів на міжнародні перекази. Як зазначають у банку, українці зможуть надалі платити менше під час надсилання коштів з України по світу.

Які передбачені тарифи на перекази у ПриватБанку

У банківській установі зазначають, що знижений тариф поширюється на міжнародні перекази, здійснені через мобільний застосунок чи вебверсію "Приват24". Передбачається актуальність комісій до кінця травня на такому рівні:

1% замість 1,5% — з іноземної картки на картку ПриватБанку;

1% замість 2% — з валютної картки ПриватБанку на закордонні картки (мінімально 50 грн).

Як зазначили у банку, взяти участь в акції можуть власники валютних карт ПриватБанку.

Зокрема, клієнти можуть робити перекази оперативно та безпечно у застосунку "Приват24", дотримавшись простої послідовності дій:

Читайте також:

Необхідно обрати опцію "Переказати"; Натиснути "З картки"; Ввести реквізити картки закордонного банку, з якої треба здійснити переказ; У пункті "Отримувач" вказати свою картку ПриватБанку; Зазначити суму переказу та натиснути "Продовжити".

Важливі деталі для здійснення переказів у ПриватБанку

У банку нагадують, що клієнти також можуть скористатися зручною опцією під час здійснення міжнародних переказів. Вона дозволить не вводити кожного разу дані іноземної картки. Для цього треба лише додати її до гаманця у застосунку.

Операції з міжнародних переказів мають жорсткі ліміти, які вимагають дотримання. За правилами, здійснення надсилання коштів можна виключно з валютної карти від ПриватБанку у такому діапазоні:

розмір мінімального переказу — 10 доларів (еквівалент);

сума максимального переказу — 29 900 грн (еквівалент).

Загальний розмір переказів на закордонні картки Mastercard у "Приват24" не повинен перевищувати 100 00 грн (еквівалент). Йдеться про фінансові операції для одного клієнта протягом місяця.

Раніше Новини.LIVE писали, що у "Приват24" недоступна можливість валютного обміну для власників старих карт. Щоб мати змогу робити перекази між картками, в яких завершився термін дії, радять перевипустити на нові, зокрема, можна замовити доставку.

Також Новини.LIVE розповідали, що до кінця квітня ПриватБанк змінив правила для деяких клієнтів. Йдеться про запуск спільної програми з Visa та мережею WOG, якою може скористатися малий та середній бізнес.