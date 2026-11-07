Жінка розраховується карткою в кав'ярні. Фото: magnific.com

В Україні чайові, які офіціанти, бармени та інші працівники сфери обслуговування отримують через QR-код або безпосередньо на банківську картку, підлягають оподаткуванню. Із таких доходів потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Водночас порядок сплати залежить від того, кому саме надходять гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ДПС.

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Чи оподатковуються чайові через QR-код

У ДПС пояснили, що спосіб отримання чайових не впливає на обов'язок сплачувати податки. Не має значення, чи залишив клієнт гроші готівкою, переказав їх через QR-код або скористався платіжним терміналом.

Якщо QR-код веде безпосередньо на банківську картку офіціанта або іншого працівника, отримані кошти вважаються його особистим доходом. Із цієї суми необхідно сплатити:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Наприклад, якщо працівник отримав 1 000 грн чайових безпосередньо на картку, сума податків становитиме 230 грн. Після їх сплати йому залишиться 770 грн.

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Хто має сплачувати податки з чайових

Порядок оподаткування залежить від того, хто отримав гроші від клієнта — працівник чи заклад.

Якщо QR-код веде на особисту картку офіціанта або іншого працівника, заклад не утримує податки. У такому разі людина повинна самостійно задекларувати отриманий дохід та сплатити ПДФО і військовий збір.

Інакше відбувається, якщо клієнт залишає чайові через платіжний термінал закладу, разом із загальним рахунком або переказує гроші на рахунок підприємства чи ФОП. Такі надходження заклад відображає у своєму обліку.

Коли заклад виплачує ці кошти працівнику, він сам утримує податки та перераховує їх до бюджету. У такому випадку працівникові не потрібно додатково декларувати ці чайові та самостійно сплачувати з них податки.

Коли потрібно декларувати чайові та сплачувати податки

Працівникам, які отримують чайові безпосередньо на особисту картку, не потрібно подавати декларацію після кожного переказу. Звітним періодом є календарний рік, тому декларувати такі доходи потрібно один раз на рік.

За чайові, отримані протягом 2026 року, необхідно:

до 1 травня 2027 року — подати декларацію про майновий стан і доходи;

до 1 серпня 2027 року — сплатити ПДФО та військовий збір.

Подати декларацію можна онлайн через Електронний кабінет платника податків.

Якщо податки з чайових уже утримав заклад, працівникові не потрібно подавати декларацію лише через ці надходження.

Чи вважаються чайові подарунком

У ДПС наголошують, що регулярні чайові за надані послуги не є неоподатковуваним подарунком. Навіть якщо клієнт зазначив у призначенні переказу "подяка" або "на каву", це не звільняє отримувача від сплати податків.

Податківці радять працівникам зберігати банківські виписки або вести власний облік надходжень. Це допоможе відокремити чайові від інших переказів на картку, наприклад повернення боргів або коштів від родичів.

Окремого журналу обліку законодавство не вимагає, однак працівник повинен мати можливість підтвердити загальну суму отриманих за рік чайових.

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