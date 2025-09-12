Невиплата пенсій за старими рішеннями судів в Україні — що змінилось у 2025 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні вперше врегулювали питання щомісячного фінансування як поточних, так і накопичених пенсійних боргів за рішеннями судів. Влітку 2025 року уряд ухвалив відповідний порядок, який регулює здійснення виплати пенсій та доплат з бюджету Пенсійного фонду.

Про це йдеться у постанові №821 Кабінету міністрів.

Проблема з невиплатою пенсій за старими рішеннями судів

Як зазначається, постанова "Про затвердження Порядку здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень" покликана врегулювати фінансування пенсійних боргів за судовими рішеннями.

Ухвалення постанови стало необхідністю, адже в Україні виникла проблема з виконанням попередніх рішень судів щодо пенсій. Лише за останні п’ять років число рішень зросло у близько 26 разів — до понад 750 тисяч рішень, а сукупна сума боргу — до 85 млрд грн. Тоді як єдиного підходу, як має держава здійснювати виплати за рішеннями судів, не було. Так, поточні рішення судів виконувались одразу, а за минулі періоди відправлялись в довгу чергу.

Через це державою було виплачено кошти тільки за тими рішеннями, які набули чинності до 20 листопада 2020 року, що викликало невдоволення серед громадян. Також зауваження надходили від Європейського суду з прав людини та Ради Європи.

Що зміниться в порядку виплат заборгованих пенсій

Нова постанова уряду встановить єдиний порядок всіх виплат на виконання рішень судів — як за минулі періоди, так і за нинішні.

При цьому вперше в бюджеті Пенсійного фонду видатки на судові рішення виокремлять, залежно від джерела фінансування пенсійних виплат:

виплати, які будуть здійснюватись з коштів держбюджету, адже стосуються виплат, які фінансуються за рахунок коштів бюджету;

виплати, джерело погашення яких — страхові пенсійні внески.

Буде діяти єдиний підхід здійснення поточних виплат перерахованих на виконання рішень суду пенсій, так і донарахованих за судовими рішеннями сум за минулі періоди (зокрема, ретроспективні вердикти суду).

Згідно з постановою, виплати українцям будуть здійснюватися щомісяця пропорційно до сум фінансів, визначених в бюджеті ПФУ, у розрізі зобовʼязань держбюджету та страхових коштів.

Тепер громадяни зі старими судовими рішення отримали право на щомісячні регулярні виплати. Також українці матимуть доступ до інформації щодо обсягу рішень на виконанні та динаміки виплат. Видатки будуть передбачені в бюджеті Пенсійного фонду, що дозволить формувати прозору та передбачувану систему виконання рішень судів.

