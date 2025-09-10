Пенсії та соцдопомога в Україні — правила оскарження рішень ПФУ оновили

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

У вересні 2025 року набув чинності оновлений порядок оскарження рішень та дій територіальних органів Пенсійного фонду України (ПФУ) та їхніх посадовців щодо призначення пенсій, надання страхових виплат та соціальної допомоги. У ньому йдеться про те, хто саме може подавати скарги, термін розгляду заяв та інші важливі деталі.

Відповідне право прописане у постанові ПФУ №21-1 від 13 червня 2025 року.

Хто і як зможе звертатися зі скаргами до ПФУ

Згідно з порядком, зокрема, страхувальникам, застрахованим особам, пенсіонерам, членам їхніх сімей надане право на оскарження рішень та дій виконавчих органів Пенсійного фонду та посадовців цих органів у порядку підлеглості до керівника виконавчого органу ПФУ, а в разі відмови — до органів Пенсійного фонду вищого рівня чи адмінсуду.

Громадяни можуть подавати скарги упродовж 30 календарних днів з часу ознайомлення з оскаржуваним рішенням. Загалом термін подання не може перевищувати одного року з дати ухвалення рішення.

При цьому у разі пропущення терміну подання скарги з поважної причини — його може поновити орган, що розглядає скаргу. Якщо рішення ухвалив керівник органу, оскаржити його можна безпосередньо в ПФУ або в адмінсуді.

Як писати та що потрібно вказувати у скарзі

За даними Пенсійного фонду, громадяни мають подавати скарги у письмовій формі та шляхом особистого звернення. Також дозволяється надсилати скарги поштовим відправленням чи в електронному форматі, зокрема з використанням порталу е-послуг ПФУ.

Згідно з новим порядком, у скарзі обов'язково необхідно вказати:

прізвище, ім'я, по батькові;

адресу проживання (перебування);

ідентифікаційний код та номер паспорта;

найменування тероргану ПФУ, що видав рішення, яке оскаржується, дата і номер (якщо є);

опис проблеми, прохання чи вимоги;

дату написання скарги.

У разі відсутності необхідних для розгляду скарги документів ПФУ може витребувати додаткові документи та дані, що містяться в органі, що призначає пенсії, рішення якого оскаржує громадянин.

