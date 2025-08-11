Відео
Головна Фінанси Винагороди до 100 тис. грн — як бійцям хочуть підвищити пенсії

Винагороди до 100 тис. грн — як бійцям хочуть підвищити пенсії

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 06:10
Пенсії військових — в Україні ініціюють врахування доплат до 100 тис. грн
Людина у військові формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні ініціюють підвищення пенсійного забезпечення військовослужбовців шляхом зміни правил обрахунку виплат. Йдеться про врахування під час визначення розміру майбутніх виплат одноразових винагород, призначених під час воєнного стану, від 30 тис. до 100 тис. грн.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України (ВРУ).



Що відомо про ініціативу з підвищення пенсій бійців

Йдеться про законопроєкт №13461, що передбачає внесення змін до статті 43 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо підвищення розміру пенсій.

Документом пропонується включення до розрахунку пенсії одноразової винагороди, яку надають військовим під час воєнного стану. У разі підтримання ініціативи пенсії перерахують, ґрунтуючись на розмірах спеціальних виплат, які досі не враховуються під час призначення виплат.

Автори документа, серед яких народна депутатка Юлія Тимошенко, наполягають на необхідності підвищення розмірів пенсій військовослужбовців, які захищають незалежність країни.

пенсії військових
Картка законопроєкту. Джерело: ВРУ

Вони пояснюють, що чинне законодавство передбачає, що пенсії особам з числа військових рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової служби) та членам їхніх родин обчислюються з розміру грошового забезпечення, куди входять лише:

  • оклади за посадами;
  • оклади/доплати за військові та спецзвання;
  • процентні надбавки (доплати) за вислугу років;
  • щомісячні надбавки, доплати, підвищення;
  • премії в розмірах, передбачених законодавством.

Однак не передбачене врахування під час визначення розміру пенсії винагород, на які мають право військовослужбовці під час дії воєнного стану відповідно до ст. 9-2 закону №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 

Військові, які захищали незалежність країни і отримували винагороду під час дії воєнного стану за виконання особливих завдань, потребують підвищення розміру пенсійного забезпечення, вважають автори.

Коли пропонують здійснити перерахунок пенсій військовим

У зв'язку з цим законопроєкт зобов'язує: 

  • врахувати під час встановлення розміру пенсії суму винагороди, яку надавали військовослужбовцям під час дії воєнного стану;
  • забезпечити перерахунок пенсій, призначених військовим, без врахування винагороди, яку отримували під час дії воєнного стану.

У разі, якщо законопроєкт ухвалять, то нові норми почнуть діяти з 1 вересня 2025 року. Зараз його передали лише для ознайомлення в профільний комітет.

Раніше ми писали, хто з військовослужбовців може претендувати на пенсію у 23 тис. грн. Зокрема, у них має бути вислуга не менш ніж 25 років, також важливі інші нюанси.  

Також ми повідомляли, що у серпні учасникам бойових дій передбачена щорічна одноразова виплата у розмірі, визначеному Кабінетом міністрів. Вона присвячена до Дня Незалежності України.  

пенсії ПФУ гроші військові законопроєкт
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
