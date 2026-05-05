Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсія з інвалідності: чому відмовляють та як діяти

Пенсія з інвалідності: чому відмовляють та як діяти

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 06:10
Пенсія з інвалідності в Україні: чому ПФУ може відмовити та як діяти
Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) може не враховувати дані в розрахунках, призначити мінімум чи взагалі відмовити в оформленні пенсії з інвалідності. Відомо, коли у громадян можуть виникнути проблеми з призначенням такого виду пенсії та як діяти.  

Про те, які необхідно знати нюанси людям з інвалідності, розповідає видання Новини.LIVE.

Чому можуть відмовити у призначенні пенсії з інвалідності

Пенсію з інвалідності призначають на основі встановленого відповідного статусу та страхового стажу. Пенсійний фонд повідомляє, що стаж може коливатись від одного до 15 років залежно від віку та групи інвалідності. 

Проте, згідно з інформацією ПФУ, фонд може відмовити в оформленні пенсії з інвалідності: в основному через формальні причини чи спірні моменти у поданій документації. З-поміж, ключових підстав:

  • відсутність чи подання не того документа, що підтверджує інвалідність;
  • не врахована частина страхового стажу у зв'язку з помилками у трудовій книжці, відсутність печаток, розбіжностей в датах/персональній інформації;
  • немає підтвердження внесків за окремі періоди, через що стажу може не вистачати;
  • ПФУ неправильно міг застосувати норми закону №1058-IV/не врахував окремі періоди роботи. 

Також бувають ситуації, коли громадянину необхідний перерахунок, оскільки інвалідність вже є, однак в пенсійній справі її не відображено у зв'язку з тим, що до Пенсійного фонду не зверталися з питання перерахунку або було надано відмову. Це також може вплинути на суму пенсії з інвалідності. 

Читайте також:

Для підтвердження інвалідності для пенсійних розрахунків ПФУ бере до уваги базовий офіційний документ експертної команди щодо встановлення групи інвалідності, терміну та причини. Окрім того, для фонду важлива наступна інформація:

  • дата призначення групи інвалідності, з якої часто починають рахувати початок виплат;
  • групу (I, II чи III), від якої залежить підхід у розрахунку суми пенсії з інвалідності;
  • термін дії (безстроково/на певний період). 

Є різниця між видами інвалідності. Зокрема, пенсію з інвалідності внаслідок загального захворювання призначають за загальними правилами закону №1058-IV і залежить від стажу та групи. Так, якщо людині встановили другу групу інвалідності, сума пенсії не буде однаковою для всіх, адже залежить від підстав призначення, кількості та статусу (інвалідність з дитинства, інвалідність через війну, право на надбавки). 

Як діяти у разі відмови з боку Пенсійного фонду

Якщо людина отримала відмову, то необхідно діяти наступним чином:

  1. Вимагати письмового рішення Пенсійного фонду для доведення факту відмови та причини;
  2. Перевірити розбіжності: довідку від експертної комісії, дату встановлення, групу, стаж, дохід, періоди роботи, сплачені внески. Труднощі можуть виникнути через технічну помилку, що може занизити нарахування пенсії з інвалідності.

Далі можна подати скаргу в адміністративному порядку. Згідно з правилами Пенсійного фонду, скаргу необхідно подавати до органу вищого рівня упродовж одного року з часу винесення рішення, проте не пізніше одного місяця з дати, коли людина з ним ознайомилася. 

Якщо відмову не скасували, то далі можна звернутися до суду. Також адміністративне оскарження не є обов’язковим етапом. Громадянин може звернутися до суду відразу. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні для кількох категорій громадян передбачені максимальні пенсії, що дорівнює 25 950 грн. Однак дехто зможе отримати вище цієї суми разом з коефіцієнтами пониження, запровадженими на час воєнного стану в країні. 

Ще Новини.LIVE писали, що у травні цього року деякі українські громадяни похилого віку зможуть отримати індивідуальні підвищення до пенсійних виплат. На спеціальні компенсації від 300 до 570 грн можна буде розраховувати, досягнувши певного вікового рубежу. 

виплати пенсії гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації