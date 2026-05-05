Пенсія з інвалідності в Україні: чому ПФУ може відмовити та як діяти

Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) може не враховувати дані в розрахунках, призначити мінімум чи взагалі відмовити в оформленні пенсії з інвалідності. Відомо, коли у громадян можуть виникнути проблеми з призначенням такого виду пенсії та як діяти.

Про те, які необхідно знати нюанси людям з інвалідності, розповідає видання Новини.LIVE.

Чому можуть відмовити у призначенні пенсії з інвалідності

Пенсію з інвалідності призначають на основі встановленого відповідного статусу та страхового стажу. Пенсійний фонд повідомляє, що стаж може коливатись від одного до 15 років залежно від віку та групи інвалідності.

Проте, згідно з інформацією ПФУ, фонд може відмовити в оформленні пенсії з інвалідності: в основному через формальні причини чи спірні моменти у поданій документації. З-поміж, ключових підстав:

відсутність чи подання не того документа, що підтверджує інвалідність;

не врахована частина страхового стажу у зв'язку з помилками у трудовій книжці, відсутність печаток, розбіжностей в датах/персональній інформації;

немає підтвердження внесків за окремі періоди, через що стажу може не вистачати;

ПФУ неправильно міг застосувати норми закону №1058-IV/не врахував окремі періоди роботи.

Також бувають ситуації, коли громадянину необхідний перерахунок, оскільки інвалідність вже є, однак в пенсійній справі її не відображено у зв'язку з тим, що до Пенсійного фонду не зверталися з питання перерахунку або було надано відмову. Це також може вплинути на суму пенсії з інвалідності.

Для підтвердження інвалідності для пенсійних розрахунків ПФУ бере до уваги базовий офіційний документ експертної команди щодо встановлення групи інвалідності, терміну та причини. Окрім того, для фонду важлива наступна інформація:

дата призначення групи інвалідності, з якої часто починають рахувати початок виплат;

групу (I, II чи III), від якої залежить підхід у розрахунку суми пенсії з інвалідності;

термін дії (безстроково/на певний період).

Є різниця між видами інвалідності. Зокрема, пенсію з інвалідності внаслідок загального захворювання призначають за загальними правилами закону №1058-IV і залежить від стажу та групи. Так, якщо людині встановили другу групу інвалідності, сума пенсії не буде однаковою для всіх, адже залежить від підстав призначення, кількості та статусу (інвалідність з дитинства, інвалідність через війну, право на надбавки).

Як діяти у разі відмови з боку Пенсійного фонду

Якщо людина отримала відмову, то необхідно діяти наступним чином:

Вимагати письмового рішення Пенсійного фонду для доведення факту відмови та причини; Перевірити розбіжності: довідку від експертної комісії, дату встановлення, групу, стаж, дохід, періоди роботи, сплачені внески. Труднощі можуть виникнути через технічну помилку, що може занизити нарахування пенсії з інвалідності.

Далі можна подати скаргу в адміністративному порядку. Згідно з правилами Пенсійного фонду, скаргу необхідно подавати до органу вищого рівня упродовж одного року з часу винесення рішення, проте не пізніше одного місяця з дати, коли людина з ним ознайомилася.

Якщо відмову не скасували, то далі можна звернутися до суду. Також адміністративне оскарження не є обов’язковим етапом. Громадянин може звернутися до суду відразу.

