Пенсія з інвалідності в Україні: чому ПФУ може відмовити та як діяти

Пенсія з інвалідності: чому відмовляють та як діяти
Пенсійний фонд України (ПФУ) може не враховувати дані в розрахунках, призначити мінімум чи взагалі відмовити в оформленні пенсії з інвалідності. Відомо, коли у громадян можуть виникнути проблеми з призначенням такого виду пенсії та як діяти.
Про те, які необхідно знати нюанси людям з інвалідності, розповідає видання Новини.LIVE.
Чому можуть відмовити у призначенні пенсії з інвалідності
Пенсію з інвалідності призначають на основі встановленого відповідного статусу та страхового стажу. Пенсійний фонд повідомляє, що стаж може коливатись від одного до 15 років залежно від віку та групи інвалідності.
Проте, згідно з інформацією ПФУ, фонд може відмовити в оформленні пенсії з інвалідності: в основному через формальні причини чи спірні моменти у поданій документації. З-поміж, ключових підстав:
- відсутність чи подання не того документа, що підтверджує інвалідність;
- не врахована частина страхового стажу у зв'язку з помилками у трудовій книжці, відсутність печаток, розбіжностей в датах/персональній інформації;
- немає підтвердження внесків за окремі періоди, через що стажу може не вистачати;
- ПФУ неправильно міг застосувати норми закону №1058-IV/не врахував окремі періоди роботи.
Також бувають ситуації, коли громадянину необхідний перерахунок, оскільки інвалідність вже є, однак в пенсійній справі її не відображено у зв'язку з тим, що до Пенсійного фонду не зверталися з питання перерахунку або було надано відмову. Це також може вплинути на суму пенсії з інвалідності.
Для підтвердження інвалідності для пенсійних розрахунків ПФУ бере до уваги базовий офіційний документ експертної команди щодо встановлення групи інвалідності, терміну та причини. Окрім того, для фонду важлива наступна інформація:
- дата призначення групи інвалідності, з якої часто починають рахувати початок виплат;
- групу (I, II чи III), від якої залежить підхід у розрахунку суми пенсії з інвалідності;
- термін дії (безстроково/на певний період).
Є різниця між видами інвалідності. Зокрема, пенсію з інвалідності внаслідок загального захворювання призначають за загальними правилами закону №1058-IV і залежить від стажу та групи. Так, якщо людині встановили другу групу інвалідності, сума пенсії не буде однаковою для всіх, адже залежить від підстав призначення, кількості та статусу (інвалідність з дитинства, інвалідність через війну, право на надбавки).
Як діяти у разі відмови з боку Пенсійного фонду
Якщо людина отримала відмову, то необхідно діяти наступним чином:
- Вимагати письмового рішення Пенсійного фонду для доведення факту відмови та причини;
- Перевірити розбіжності: довідку від експертної комісії, дату встановлення, групу, стаж, дохід, періоди роботи, сплачені внески. Труднощі можуть виникнути через технічну помилку, що може занизити нарахування пенсії з інвалідності.
Далі можна подати скаргу в адміністративному порядку. Згідно з правилами Пенсійного фонду, скаргу необхідно подавати до органу вищого рівня упродовж одного року з часу винесення рішення, проте не пізніше одного місяця з дати, коли людина з ним ознайомилася.
Якщо відмову не скасували, то далі можна звернутися до суду. Також адміністративне оскарження не є обов’язковим етапом. Громадянин може звернутися до суду відразу.
