Мінімальна пенсія у березні — кому передбачене право на підвищені виплати

В Україні пенсійні виплати окремих соціальних груп населення становлять 80% від заробітної платні, на які зможуть претендувати у березні 2026 року. Також передбачений гарантований мінімальний розмір на такі виплати, обмежений трьома прожитковими мінімумами для осіб, що втратили працездатність.

Про те, хто саме має право на особливі умови нарахування пенсії, розповідають Новини.LIVE.

Право на підвищену мінімальну пенсію у березні

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), у березні громадяни зможуть звертатися за оформленням виплат у разі досягнення пенсійного віку (мінімально 60 років) та наявності достатньої кількості страхового стажу (33 роки). За загальними правилами мінімальний рівень пенсії дорівнюватиме 2 595 грн.

Паралельно з цим пенсійне законодавство дає право на підвищену мінімальну пенсійну виплату для окремих працівників. Йдеться про шахтарів, які можуть оформити пільгову пенсію за віком за дотримання таких умов:

Входили до складу державної воєнізованої аварійно-рятувальної служби вугільної галузі за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах/роботах, де особливо шкідливі та складні умови; Працювали на підприємствах з видобутку вугілля, залізної руди, руди кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих руд, повний робочий день на підземних роботах за Списком №1; Були залучені до роботи на шахтобудівних підприємствах для виконання підземних видів робіт повний робочий день, відповідно до Списку № 1; Якщо є членами родини вищевказаних категорій громадян.

Таким працівникам надається особливе право щодо страхового стажу. Необхідна кількість років трудової діяльності може бути значно нижчою за звичні вимоги:

для чоловіків — достатньо мати 25 років стажу (щонайменше 10 років на вказаних роботах) після 50 років;

для жінок — мінімально 20 років (щонайменше сім з половиною років на вказаних роботах) після 50 років.

Гарантований розмір мінімальної пенсії для шахтарів

Розмір пенсій для таких працівників незалежно від місця останньої роботи становить 80% від зарплати, тоді як у більшості громадян — 30% від доходу. Однак встановлена нижня межа на розмір пенсії, що обмежується трьома прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб.

У 2026 році шахтарям підвищили мінімальну пенсійну виплату, відповідно до нових показників закону "Про Держбюджет-2026". Згідно з ним, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищився до 2 595 грн (більше на 234 грн).

Якщо торік мінімальна пенсія для таких громадян становила 7000 грн, то у 2026 році дорівнює 7785 грн.

Що ще варто знати про мінімальну пенсію

Завдяки змінам у законі "Про Держбюджет", цього року перерахували пенсії для людей із мінімальними та максимальними виплатами.

Тепер громадянам гарантують не 2 361 грн, а 2 595 грн. Мінімальна пенсія дорівнює рівню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також зазнали змін максимальні пенсії. Якщо торік найбільше платили 23 610 грн, то нині 25 950 грн (десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб).

Раніше ми розповідали, на які доплати до пенсій можуть розраховувати громадяни щомісяця за понаднормовий страховий стаж. Відомо, що дехто зможе отримати близько 700 грн.

Також писали, кому держава виплачує допомогу під час виходу на пенсію. Зокрема, згідно із законом №1058-IV, таке право мають працівники бюджетної сфери.