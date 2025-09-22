Відео
Україна
Головна Фінанси ПФУ припинив нарахування пенсій — як дізнатися причину

ПФУ припинив нарахування пенсій — як дізнатися причину

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 06:10
Пенсії в Україні — чому припиняють нарахування та як дізнатися причину у 2025 році
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що громадянам можуть припиняти виплату пенсій з низки причин у 2025 році. Також уточнили, як дізнатися причину, та оприлюднили правила поновлення.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Як дізнатися причину невиплати пенсій

За інформацією ПФУ, якщо отримувач пенсії з невідомих причин перестав отримувати виплати, йому необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Також можна надати письмовий запит до фонду. Зокрема, громадянин може у такий спосіб з’ясувати причини припинення виплат, щоб надалі мати офіційну відповідь від пенсійного органу. Відповідну інформацію від ПФУ можна буде оскаржити, зокрема у судовому порядку. 

Згідно з правилами, громадянам дозволяється подавати запити через офіційний портал Пенсійного фонду, в особистому кабінеті.

"Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється при особистому зверненні пенсіонера до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви", — йдеться у повідомленні.

Ймовірні причини припинення виплат

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", нарахування виплат пенсій може буде припинене з низки підстав. Серед основних:

  • у разі виявлення факту, що пенсію органи ПФУ призначили на основі фіктивних документів чи неправильних відомостей;
  • якщо людина переїхала за кордон для постійного проживання;
  • у разі відсутності руху за рахунком чи неотримання пенсії у відділенні поштового зв’язку упродовж пів року;
  • якщо з пенсіонера зняли статус особи з інвалідністю;
  • у разі працевлаштування особи, якщо до того надходила пенсія за вислугою років, на посаду, що надає право на пенсію за вислугу років;
  • у разі непроходження фізичної ідентифікації;
  • в інших випадках, зокрема, якщо дитина, яка отримувала пенсію у разі втрати годувальника, закінчила навчання.

Також орган Пенсійного фонду може припинити перерахування пенсій у разі виключення банківської установи зі списку уповноважених фінустанов.

Для того, щоб уникнути призупинення нарахування виплат, громадяни мають інформувати ПФУ про таке:

  • про зміну інформації, що вноситься у персональну облікову картки у системі персоніфікованого обліку та Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування;
  • про плани виїхати за межі країни;
  • про інші обставини, що призводять до зміни статусу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують здійснити індексацію пенсій у березні 2026 року. Це передбачено проєктом Держбюджету наступний рік. 

Також розповідали, що українцям надане право лише на один із різних видів пенсійних виплат. У ПФУ розповіли, коли є доцільність зміни виду пенсії. 

