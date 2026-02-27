Зміна групи інвалідності у 2026 році — як це вплине на розмір пенсії

Чоловік похилого віку у лікаря та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українське законодавство дозволяє громадянам отримувати пенсії за інвалідністю довічно, однак для декого потрібно проходити перекомісію. Відомо, як може змінитися розмір виплат та чи є сенс переходити на пенсію за віком.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Особливості пенсії з інвалідності та за віком

У питанні переваг пенсії з інвалідності чи за віком — немає однозначної загальної відповіді для всіх, адже розмір виплат може різнитися залежно від особистих заслуг та обставин. Норми закону передбачають, що у разі наявності у людини права на різні види пенсії, то може призначатися лише один вид за вибором.

Вигода залежить від низки факторів:

особистого страхового стажу людини;

наявності додаткового стажу для пенсії з інвалідності;

доходу, який беруть за основу для обчислення пенсії;

наявності двох років стажу після призначення пенсії з інвалідності;

права на доплати та надбавки, які надаються для одного виду пенсії та відсутні за іншого.

У зв'язку з цим ключовим у вирішенні переходу з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком — попередній розрахунок виплат і перевірка документів для збереження виплат через можливі технічні помилки чи неврахований стаж/заробітну плату.

Зміна групи інвалідності та розмір виплат

Згідно із законом №1058, пенсію з інвалідності розраховують як відсоток від розміру пенсії за віком.

Для першої групи — це 100% від пенсії; Для другої групи — 90% від пенсії; Для третьої групи — 50% від пенсії.

Через це сума пенсії з інвалідності може істотно змінитися у разі встановлення іншої групи.

При цьому у разі невчасного проходження перекомісії виплату пенсії з інвалідності припинять з дати закінчення терміну дії довідки від МСЕК.

Якщо після переоцінювання група була підвищена, то пенсія має бути перерахована у новому розмірі з дня її встановлення на основі документів у справі та поданими до ПФУ додатково.

У разі зниження групи можуть застосовувати перехідний підхід із врахуванням місяця такої зміни.

Загалом розмір пенсії з інвалідності не може бути нижчим за мінімальний — 2595 грн для 2026 року.

Правила зміни групи інвалідності

Для того, щоб змінити групу інвалідності на вищу, громадянину необхідно зібрати медичну історію та зафіксувати погіршення здоров'я. Для обґрунтування перегляду інвалідності необхідно підготувати:

новий висновок лікарів;

результати медобстеження;

виписки після стаціонарного лікування, протоколи операцій чи лікування;

попередні висновки МСЕК або експертної команди.

Після цього комісія або експертна команда має оцінити медичні факти та функціональні обмеження заявника.

Також треба підготувати пакет документів і заяву на повторне оцінювання з коротким описом причини звернення (погіршення стану здоров'я та нові діагнози тощо).

У разі, якщо зміна групи впливатиме на пенсію, то до тероргану ПФУ необхідно подати документи. Заяву можна надати також в електронному вигляді через портал е-послуг.

Після цього ПФУ має ухвалити рішення за заявою у термін до 10 днів, а за необхідності додаткової перевірки — до 15 днів.

