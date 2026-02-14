Відео
Підвищення пенсій з 1 березня — кому дадуть на 5 тис. грн більше

Дата публікації: 14 лютого 2026 06:10
Пенсії з 1 березня — кому з українців підвищать пенсії на 5 тис. грн
Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У березні 2026 року в Україні очікується підвищення пенсій для громадян за рахунок традиційної індексації виплат для компенсації зростання цін. Також деякі категорії українців, яким державою гарантовані мінімальні виплати, отримають на 5 тис. грн більше.

Про те, хто отримає підвищення навесні, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Кому підвищать пенсії на 5 тис. грн 

Згідно з нововведеннями, які запрацюють з 1 березня, непрацездатні члени родини (батьки, дружина/чоловік) загиблих захисників або зниклих безвісти, а також діти загиблих військовослужбовців, яким замість пенсії призначається держпідтримка, вона зросте до 12,8 тис. грн. Нині мінімально виплачують у таких випадках 7,8 тис. грн.

Також підвищиться мінімальна виплата для родин, де пенсія призначається для двох і більше членів родини загиблих бійців (виняток — непрацездатні батьки, дружина чи чоловік), а державна соцдопомога для двох і більше дітей. За таких обставин виплата дорівнюватиме щонайменше 10,02 тис. грн на кожного члена родини. Зараз мінімальна сума становить 6,1 тис. грн.

При цьому відповідні виплати підлягатимуть щорічній індексації, починаючи з 1 березня 2027 року.

Індексація пенсійних виплат у березні 2026 року

Також у березні для більшості пенсіонерів проіндексують виплати. Як свідчать попередні розрахунки, розмір підвищення буде дорівнювати 12,1%. Точний відсоток індексації повідомляють наприкінці зими 2026 року після появи остаточних показників щодо:

  • рівня інфляції в країні;
  • динаміки зростання заробітних плат. 

Підвищення буде стосуватися тільки базового розміру пенсії, без урахування доплат.

Уряд не індексуватиме нещодавно призначені пенсії (останні три роки). Там пояснили, що індексація направлена на те, щоб підняти розмір виплат тим, хто давно вийшов на пенсію.  

Також не підвищать виплати для громадян, які мають "спеціальні пенсії": військові, судді, прокурори, чорнобильці та інші категорії, виплати яких регулюють окремі закони. 

У кого ще зросте пенсія у березні

На підвищення виплат можуть розраховувати громадяни, яким у лютому упродовж місяця виповнилося 70, 75 і 80 років. Йдеться про право на вікову надбавку.

Такі доплати нададуть з березня у розмірах залежно від віку:

  • особам, яким виповнилося 70-т, до досягнення 75-річного віку — 300 грн;
  • особам, які досягли 75-ти та 80-річного віку — 456 грн;
  • особам, яким виповнилося 80 років і більше, — 570 грн.

Ключовою умовою є розмір пенсії людини — не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Раніше ми писали, що українцям, які доглядають за особами з інвалідністю, можуть зарахувати цей період до стажу для права на пенсію. Однак слід дотриматися певних умов. 

Ще повідомлялося, хто може отримати соціальну допомогу замість пенсійних виплат через нестачу страхового стажу у 2026 році. Для такої категорії громадян зріс розмір виплат. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
