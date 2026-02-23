Відео
Працюючим і військовим переглянуть пенсії — що треба знати

Дата публікації: 23 лютого 2026 06:10
Пенсії працюючих і військовослужбовців — коли здійнять перерахунок
Гроші та чоловік похилого віку за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні з 1 квітня 2026 року працюючих пенсіонерів очікують зміни, що стосуються перерахунку розміру виплат. Підвищені пенсії також отримають військовослужбовці, які повернулися на службу на заслуженому відпочинку.

Про це розповідають Новини.LIVE із посилання на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Зміна пенсій працюючих пенсіонерів у квітні

Норми законодавства передбачають, що з 1 квітня Пенсійний фонд зобов'язаний здійснювати перерахунок пенсій без додаткового звернення громадян за певних умов. А саме: 

  1. Для осіб, які отримують пенсію за віком;
  2. Для громадян з інвалідністю;
  3. Для осіб, які отримують пенсію за вислугою років. 

При цьому перегляд виплат за вислугою років здійснять лише тим, хто на момент перерахунку досяг пенсійного віку.

У ПФУ наголошують, що перерахунок виплат торкнеться тільки тих осіб, які після призначення/попереднього перерахунку пенсій продовжили працювати і після цього спливло два роки.

Підхід передбачає, що перерахунок можливий через кожні два роки. Для того, щоб громадян позбавити необхідності особистого звернення, автоматично вибрали тих, які мають страховий стаж, заробітну плату, і здійснено перерахунок.

Перегляд торкнеться людей, які пропрацювали 24 місяці, мають право на перерахунок пенсії за стажем і за заробітною платою. Фахівці ПФУ можуть самі вибирати найбільш оптимальний варіант перегляду сум: 

  • або за стажем і зарплатою;
  • або виключно за страховим стажем.

Перегляд пенсій для військовослужбовців навесні

Також у квітні поточного року пенсіонерам силових відомств підвищать пенсії, враховуючи збільшені суми, починаючи з нового року.

Виплату здійснюватимуть військовослужбовцям Збройних сил та силових відомств у розмірі 50% від підвищеного розміру пенсії. 

Розрахунок відбувається наступним чином: 

  • визначають розмір пенсії на 1 січня, яку отримував громадянин;
  • встановлюють розмір пенсії за новою довідкою, що надав уповноважений орган;
  • від різниці 50% виплатять понад той розмір пенсійної виплати, що становила на 1 січня 2026 року.

Нюанси у виплаті пенсій після повторного звільнення зі служби

Як пояснили у Пенсійному фонді, повторне звільнення військового зі служби передбачає перерахунок пенсійний виплат, зважаючи на кілька факторів. До уваги візьмуть:

  1. Новий термін вислуги років, набутий військовим під час повторного несення служби;
  2. Нове грошове забезпечення за останньою займаною посадою.

Додаткові винагороди у 30, 50 і 100 тис. грн не врахують під час перегляду розміру пенсії, а також виплати на оздоровлення чи матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Таким чином, повторне несення служби не передбачає втрату виплат, а й навіть більший розмір пенсії у разі звільнення.

Раніше ми розповідали, яка категорія громадян може отримати підвищену мінімальну пенсію. Якщо звичайна мінімальна пенсія становить 2,59 тис. грн, то така група людей матиме право на 7,8 тис. грн

Також повідомлялося, що у березні очікується не лише загальна індексація пенсій для людей похилого віку у 12%. Також низка категорій громадян отримає різні доплати та надбавки.  

пенсії ПФУ гроші пенсіонери військові
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
