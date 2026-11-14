Жінка похилого віку за столом. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає додаткову фінансову підтримку громадянам похилого віку, які мають значний страховий стаж. У разі перевищення норми — нараховують спеціальні доплати до пенсії залежно від наявної кількості додаткових років. Очікується, що такі надбавки переглянуть з 2027 року.

Про те, які обіцяють суми, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Що варто знати про надстаж в Україні

За даними ПФУ, порядок нарахування доплат за понаднормовий страховий стаж (надстаж) регулює стаття 28 закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нею, розмір доплат залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Кожен "зайвий" рік стажу гарантує 1% від цього показника.

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Правила призначення надбавок за понаднормовий страховий стаж різняться для чоловіків та жінок. А саме:

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Надстажем для жінок вважається більш ніж 30 років офіційної роботи; Надстажем для чоловіків вважають наявність понад 35 років офіційної трудової діяльності.

Тим, хто відкладе вихід на пенсію, розмір доплати визначать за рівнем прожиткового мінімуму, що діяв на дату оформлення виплати. Якщо завершать трудову діяльність, суму перерахують за актуальними даними щодо прожиткового мінімуму.

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Що буде з надбавками за надстаж у 2027 році

Уряд заклав до проєкту закону №16000 "Про Державний бюджет-2027" підвищення рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з січня наступного року. Якщо документ підтримають у другому читанні із затвердженим показником, то надбавки до пенсії за понаднормовий страховий стаж для громадян зростуть.

Кабмін пропонує підвищити прожитковий мінімум з 2 595 грн до 2 878 грн з 2027-го. Це означає, що надбавка зросте з 25,95 грн до 28,78 грн за місяць.

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Зокрема, у разі перевищення норми страхового стажу на п'ять років — надбавка становитиме 143,9 грн замість 129,75 грн.

Правила призначення надбавки до пенсії

У разі наявності інформації щодо стажу працівника у реєстрі застрахованих осіб (у цифровому вигляді), подавати заяву про нарахування надбавки не буде потреби. За таких умов нарахування відбудеться автоматично.

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Якщо даних про стаж немає, то необхідно буде підтвердити кожен відпрацьований місяць стажу. Записи в паперовій трудовій книжці до 1 січня 2004 року вимагають окремої уваги та додаткового підтвердження офіційної роботи.

Якщо надбавку не нарахують, потрібно буде:

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Отримати витяг про стаж — форма ОК-5/ОК-7 у сервісі "Дія" чи на сайті ПФУ, де буде видно незараховані роки.

Зібрати довідки, що зможуть підтвердити "втрачені" періоди роботи (довідки з роботи, архівні витяги, військовий квиток, документи про навчання).

Подати заяву та документи до відділення ПФУ або дистанційно через е-кабінет для перегляду надбавки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому передбачається нарахування підвищеної пенсії у листопаді. Майже 7 000 мінімально призначають хворим на променеву хворобу через аварію на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність. Призначення більшої пенсії відбувається незалежно від наявності стажу.

Ще Новини.LIVE писали про те, що громадяни надалі можуть отримувати пенсію після працевлаштування. Однак є загроза втрати права на деякі надбавки, які держава гарантує тільки непрацюючим особам. Порушення такої вимоги загрожує утворенням заборгованості та необхідності повертати зайво нараховані суми.