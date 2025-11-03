Пенсії можуть урізати — хто і як має оновити дані на порталі ПФУ

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У 2025 році держава продовжує повноцінно виплачувати українським громадянам пенсії та соціальну допомогу, попри війну, розв'язану Росією. Однак нарахування виплат можуть призупинити чи навіть частково утримати з вини самих громадян у разі ігнорування вимоги самостійного внесення у власну пенсійну справу даних, що зазнали змін.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто і коли має внести дані у пенсійну справу

Як зазначають у ПФУ, пенсіонери зобов'язані ставити до відома органи Пенсійного фонду у разі виникнення змін у документах, особистих даних, інших життєвих обставин.

Оновлення інформації може відбуватися під час всіх етапів пенсійного процесу. Контролювати достовірність даних громадяни зобов'язані самостійно.

Якщо цього не робити, органи ПФУ на основі інформації з різних реєстрів згодом дізнаються про зміни і в примусовому порядку можуть утримати кошти, якщо цього вимагатимуть правила.

За даними ПФУ, йдеться про наступні обставини щодо застрахованих осіб та пенсіонерів:

оформлення нового зразка українського паспорта — ID-картки;

заміна паспорта громадянина через викрадення/втрату старого;

перехід на інше прізвище, зміна імені чи по батькові (видано новий паспорт, свідоцтво про шлюб, інші документи, на підставі яких сталися зміни);

переїзд на нову адресу проживання (зміна реєстрації);

перетин кордону з метою постійного проживання.

На повідомлення Пенсійного фонду щодо вищевказаних змін громадянам відводять 10 днів.

Як самостійно внести зміни у пенсійну справу

У фонді повідомляють, що українці можуть легко оновити дані у власній пенсійній справі, не виходячи з дому. Це можна зробити на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Для внесення нової інформації необхідно зробити кілька кроків. А саме:

здійснити авторизацію за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП);

у меню ліворуч натиснути пункт "Щодо пенсійного забезпечення";

перейти в розділ "Внесення змін до пенсійної справи";

сформувати відповідну заяву;

відправити до Пенсійного фонду.

Зокрема, на порталі доступні такі види заяв для оновлення у пенсійній справі:

про зміну способу нарахування пенсії (у випадку переходу з пошти на банк чи навпаки);

про отримання нових банківських реквізитів для виплат;

про виплату частини пенсії на непрацездатних членів родини особи, що перебуває на повному держутриманні;

про переведення виплат з АТ "Укрпошта" на "Ощадбанк" через платіжну систему MY TRANSFER;

про зміну даних пенсіонера (зміна прізвища, ім`я, по батькові, паспортних даних).

Раніше ми писали, що громадяни можуть пройти процедуру ідентифікації у будь-якому відділенні ПФУ, також можна це зробити по відеозв'язку. На порталі ПФУ тепер можна перевірити факт виконання відповідної вимоги у сервісі "Моя ідентифікація".

Також ми розповідали, яким категоріям громадян передбачене надання фіндопомоги під час оформлення пенсійних виплат. Їм мають нарахувати десять пенсій відразу.