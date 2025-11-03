Пенсії можуть урізати — хто і як має оновити дані на порталі ПФУ

Пенсії можуть урізати — кому з українців необхідно оновити дані
У 2025 році держава продовжує повноцінно виплачувати українським громадянам пенсії та соціальну допомогу, попри війну, розв'язану Росією. Однак нарахування виплат можуть призупинити чи навіть частково утримати з вини самих громадян у разі ігнорування вимоги самостійного внесення у власну пенсійну справу даних, що зазнали змін.
Хто і коли має внести дані у пенсійну справу
Як зазначають у ПФУ, пенсіонери зобов'язані ставити до відома органи Пенсійного фонду у разі виникнення змін у документах, особистих даних, інших життєвих обставин.
Оновлення інформації може відбуватися під час всіх етапів пенсійного процесу. Контролювати достовірність даних громадяни зобов'язані самостійно.
Якщо цього не робити, органи ПФУ на основі інформації з різних реєстрів згодом дізнаються про зміни і в примусовому порядку можуть утримати кошти, якщо цього вимагатимуть правила.
За даними ПФУ, йдеться про наступні обставини щодо застрахованих осіб та пенсіонерів:
- оформлення нового зразка українського паспорта — ID-картки;
- заміна паспорта громадянина через викрадення/втрату старого;
- перехід на інше прізвище, зміна імені чи по батькові (видано новий паспорт, свідоцтво про шлюб, інші документи, на підставі яких сталися зміни);
- переїзд на нову адресу проживання (зміна реєстрації);
- перетин кордону з метою постійного проживання.
На повідомлення Пенсійного фонду щодо вищевказаних змін громадянам відводять 10 днів.
Як самостійно внести зміни у пенсійну справу
У фонді повідомляють, що українці можуть легко оновити дані у власній пенсійній справі, не виходячи з дому. Це можна зробити на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
Для внесення нової інформації необхідно зробити кілька кроків. А саме:
- здійснити авторизацію за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП);
- у меню ліворуч натиснути пункт "Щодо пенсійного забезпечення";
- перейти в розділ "Внесення змін до пенсійної справи";
- сформувати відповідну заяву;
- відправити до Пенсійного фонду.
Зокрема, на порталі доступні такі види заяв для оновлення у пенсійній справі:
- про зміну способу нарахування пенсії (у випадку переходу з пошти на банк чи навпаки);
- про отримання нових банківських реквізитів для виплат;
- про виплату частини пенсії на непрацездатних членів родини особи, що перебуває на повному держутриманні;
- про переведення виплат з АТ "Укрпошта" на "Ощадбанк" через платіжну систему MY TRANSFER;
- про зміну даних пенсіонера (зміна прізвища, ім`я, по батькові, паспортних даних).
