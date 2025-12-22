В Ощадбанку виникають перебої в роботі з терміналами — на що скаржаться клієнти

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Багатьом українцям відомі ситуації з несправностями банкоматів різних банків, коли під час поповнення, наприклад, банківської картки, пристрій приймає гроші, але на рахунок вони не надходять. Та виявляється, що з платіжними терміналами теж можуть виникати проблеми.

Про один з таких випадків, який стався з терміналом Ощадбанку, розповіла користувачка на сайті Мінфін.

Детальніше про проблему

Як пояснила жінка, на одному з пристроїв в магазині, у якому вона працює, виникла помилка криптографії, тож люди не могли скористатися послугами терміналу. Після дзвінку на "гарячу" лінію в банку пообіцяли, що за три дні має прибути фахівець, однак чекати на нього довелося два тижні.

"Приїхав "фахівець". Щось там потицяв на терміналі й вийшов з магазину, сів у машину і сидить (а люди то йдуть). Через 20 хвилин заходить і знову, щось собі там тицяє. Потицяв, поклацав і пішов на вихід. Я запитала чи він вже все зробив, сказав через 20 хвилин зайде знову. Ну ок, чекаю. Заходить знову і, о диво — термінал запрацював, як треба", — йдеться у повідомленні.

Жінка пише, що невдовзі на терміналі виникла проблема з цифрою "7". Цього разу дзвінок на "гарячу" лінію ні до чого не призвів: очікувати відповіді довелося понад 20 хвилин, при цьому розібратися з ситуацією менеджери так і не змогли.

Тож після цього продавчиня вирішила описати ситуацію в чаті GPT, де й отримала покрокову інструкцію для того, щоб виправити помилку з криптографією. Водночас вона нарікає, що несправності з терміналами Ощадбанку виникають дуже часто.

"Проблеми виникають постійно, я написала лише про 2 випадки, якщо я почну писати про всі, то просто не вистачить цілого дня", — зауважила дописувачка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у разі втрати грошей під час поповнення через термінали Ощадбанку, клієнт має звернутися до відділення банку та подати відповідну заяву, щоб було проведене розслідування за спірною операцією.

Після цього банк проведе інкасацію, перевірить залишки грошей в банкоматі, та саму операцію. Якщо надлишок буде — гроші перекажуть на рахунок, який клієнт вкаже у своїй заяві.

Раніше ми розповідали про депозити в Ощадбанку. Деякі клієнти повідомляли, що отримати свої гроші назад доволі проблематично. Дізнавайтесь також, як працюватиме Ощадбанк з 30 грудня 2025 року.