Україна
Військові пенсії — скільки платитимуть українцям із 1 листопада

Військові пенсії — скільки платитимуть українцям із 1 листопада

Дата публікації: 31 жовтня 2025 06:10
Оновлено: 10:18
Пенсії військових — за якими нормами і які суми нарахують з 1 листопада
Людина у формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсія колишніх військовослужбовців залежить від того, скільки років було проведено на військовій службі. Максимальний розмір виплати не може бути вищим за 70% від суми грошового забезпечення за останні два роки служби.

Відповідне питання регулює закон №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Підхід у нарахуванні пенсій військовим

Військова пенсія є особливим видом пенсійного забезпечення, що має свої умови призначення та обчислення. 

Розмір пенсій військових залежить в основному від вислуги, тобто кількості років, які було проведено на службі.

Якщо термін становив 25 років, то пенсія не перевищуватиме 50% від зарплати за останні 24 місяці служби та додатково 3% за кожен рік вислуги понад норму.

У разі якщо в стажі у 25 років на службу припало щонайменше 12 років і 6 місяців, то пенсія становитиме 50% від зарплати за останні два роки та додатково 1% за кожен наступний рік вислуги.

У такому випадку військовий отримає право на пенсію після 45 років.

Щодо максимального віку, то для військових і старшого офіцерського складу він становить 60 років, а для генералів (вищий офіцерський склад) — 65 років.

На які пенсії можуть розраховувати військові з 1 листопада

Відповідно до урядової постанови, мінімальний розмір військової пенсії в Україні не може бути нижчим за 3,85 тис. грн, проте низка індексацій дозволила цій категорії отримувати від 8 тис. грн

Тим, хто обіймав керівні посади і мають необхідну кількість стажу, нараховують від 14 тис. грн.

Щодо військової пенсії з інвалідності, то, якщо громадянин підписав контракт і має статус людини з інвалідністю війни, йому передбачений відсоток від розміру зарплати. Зокрема, пенсія з інвалідності третьої групи становить 60% від розміру грошового забезпечення, другої групи — 80%, першої — 100% від зарплати.

У разі якщо такий статус нададуть мобілізованому або строковику за наявності мінімальної кількості років вислуги, то пенсію розрахують як цивільну, враховуючи дохід. Мінімально для першої групи передбачена сума у 15,34 тис. грн, для другої — 12,39 тис. грн, для третьої — 8,5 тис. грн. Якщо сума виявиться меншою, ніж "мінімалка", то держава має надати доплату до мінімального рівня.

Особи з інвалідністю армії отримують менші пенсійні виплати. Зокрема, матроси і солдати строкової служби, а також рекрути можуть розраховувати на такі мінімальні суми:

  • для третьої групи — від 4,39 тис. грн;
  • для другої групи — від 4,61 тис. грн;
  • для першої групи — від 5,02 тис. грн.

Раніше ми писали, що на порталі електронних послуг Пенсійного фонду для пенсіонерів створили новий сервіс "Моя ідентифікація". Там, зокрема, буде доступна для перегляду дата останньої ідентифікації. 

Ще розповідали про нарахування грошової допомоги у розмірі десяти пенсій під час виходу на заслужений відпочинок. Отримати додаткову допомогу можуть дві категорії громадян. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
