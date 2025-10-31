Пенсії військових — за якими нормами і які суми нарахують з 1 листопада

Людина у формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсія колишніх військовослужбовців залежить від того, скільки років було проведено на військовій службі. Максимальний розмір виплати не може бути вищим за 70% від суми грошового забезпечення за останні два роки служби.

Відповідне питання регулює закон №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Підхід у нарахуванні пенсій військовим

Військова пенсія є особливим видом пенсійного забезпечення, що має свої умови призначення та обчислення.

Розмір пенсій військових залежить в основному від вислуги, тобто кількості років, які було проведено на службі.

Якщо термін становив 25 років, то пенсія не перевищуватиме 50% від зарплати за останні 24 місяці служби та додатково 3% за кожен рік вислуги понад норму.

У разі якщо в стажі у 25 років на службу припало щонайменше 12 років і 6 місяців, то пенсія становитиме 50% від зарплати за останні два роки та додатково 1% за кожен наступний рік вислуги.

У такому випадку військовий отримає право на пенсію після 45 років.

Щодо максимального віку, то для військових і старшого офіцерського складу він становить 60 років, а для генералів (вищий офіцерський склад) — 65 років.

На які пенсії можуть розраховувати військові з 1 листопада

Відповідно до урядової постанови, мінімальний розмір військової пенсії в Україні не може бути нижчим за 3,85 тис. грн, проте низка індексацій дозволила цій категорії отримувати від 8 тис. грн

Тим, хто обіймав керівні посади і мають необхідну кількість стажу, нараховують від 14 тис. грн.

Щодо військової пенсії з інвалідності, то, якщо громадянин підписав контракт і має статус людини з інвалідністю війни, йому передбачений відсоток від розміру зарплати. Зокрема, пенсія з інвалідності третьої групи становить 60% від розміру грошового забезпечення, другої групи — 80%, першої — 100% від зарплати.

У разі якщо такий статус нададуть мобілізованому або строковику за наявності мінімальної кількості років вислуги, то пенсію розрахують як цивільну, враховуючи дохід. Мінімально для першої групи передбачена сума у 15,34 тис. грн, для другої — 12,39 тис. грн, для третьої — 8,5 тис. грн. Якщо сума виявиться меншою, ніж "мінімалка", то держава має надати доплату до мінімального рівня.

Особи з інвалідністю армії отримують менші пенсійні виплати. Зокрема, матроси і солдати строкової служби, а також рекрути можуть розраховувати на такі мінімальні суми:

для третьої групи — від 4,39 тис. грн;

для другої групи — від 4,61 тис. грн;

для першої групи — від 5,02 тис. грн.

