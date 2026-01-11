Пенсії самотніх українців зросли — за яких умов нарахують додатково 1 тис. грн

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році для самотніх людей похилого віку, які потребують постійної допомоги та догляду, передбачена щомісячна надбавка до пенсії. Цьогоріч її розмір підвищився у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян.

Про те, як змінилась відповідна доплата, розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон "Про Держбюджет-2026".

Що треба знати про надбавку самотнім пенсіонерам

Йдеться про додаткову підтримку громадян, які не мають працездатних родичів та відсутня змога повноцінно забезпечувати свої щоденні потреби.

Право на щомісячну доплату мають виключно ті громадяни, які вийшли на пенсію за віком. Також передбачені інші умови для призначення відповідної доплати. А саме:

Вік пенсіонера перетнув межу у 80 років; Є потреба у регулярному догляді, підтверджена медичним документом; Не отримують пенсію з інвалідності/інших видів виплат; Людина немає працездатних родичів, які б її утримували (дорослі діти, онуки та правнуки).

Як зміниться надбавка до пенсії у 2026 році

Згідно із нормами закону, розмір доплати для самотніх громадян має становити 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році показник дорівнював 2361 грн, що забезпечував надбавку у розмірі 944,4 грн.

У зв'язку з новими показниками бюджету на 2026 рік прожитковий мінімум зріс до 2595 грн, а отже, і розмір доплати підвищився до 1038 грн. Таким чином, державна підтримка зросла на 93,6 грн проти минулого року.

Для того, щоб отримати щомісячну доплату, пенсіонер має виконати кілька послідовних кроків. Зокрема, лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) має встановити необхідність стороннього догляду.

Для цього треба звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я та отримати відповідний документ. Далі громадянин повинен передати до органів Пенсійного фонду заяву на призначення доплати та пакет документів:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

медичний висновок про необхідність догляду;

документи з підтвердженням відсутності виплат з інвалідності.

Після перевірки матеріалів та за відповідності вимогам Пенсійний фонд має призначити надбавку.

