Пенсія у 30% від заробітної плати: хто має право та як оформити

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) може нараховувати деяким громадянам пенсію у розмірі щонайменше 30% від суми заробітної плати. Для того, щоб скористатися такою можливістю, необхідно відповідати певним вимогам та особисто звернутися за оформленням гарантованого державою пенсійного забезпечення.

Про те, коли закон передбачає такий мінімум, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Хто має право на пенсію у розмірі 30% від суми зарплати

За інформацією головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області, цьогоріч нарахування мінімальних виплат відбувається відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Зокрема, держава гарантує надання чіткого відсотка від доходу рідним військовослужбовця у разі його загибелі чи смерті через нещасний випадок, що виник не від виконання обов’язків військової служби.

За таких умов закон передбачає надання пенсійної виплати у розмірі 30% від грошового забезпечення родичам померлого годувальника.

Читайте також:

"Якщо годувальник загинув (помер) внаслідок нещасного випадку не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% від його грошового забезпечення", — йдеться у повідомленні.

Пенсію у разі втрати годувальника призначають кожному непрацездатному члену сім’ї, який має право на неї (дітям до 18 років або до 23 років за умови денного навчання). Дітям-сиротам надане право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від того, здобувають освіти чи ні.

Інші випадки нарахування пенсій у разі втрати годувальника

Загалом розмір пенсії по втраті годувальника-військовослужбовця може досягати 70% суми його грошового забезпечення. Частка від зарплати залежить від причини смерті.

Якщо військовий помер (загинув) під час виконання службових обов’язків, пенсію призначать в таких розмірах:

У частці 70% від грошового забезпечення батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), одній дитині (проте не менш ніж 12 810 грн);

По 50% від суми грошового забезпечення для кожної дитини, якщо в сім'ї двоє та більше дітей (але не менше 10 020 грн).

Як подати заяву на призначення пенсії та необхідні документи

За інформацією ПФУ, родичі повинні особисто подати заяву про призначення пенсії по втраті годувальника:

Якщо військовослужбовець на момент смерті не отримував пенсію, то необхідно звернутися до фонду через уповноважений орган силової структури, де він проходив службу.

Якщо годувальник до смерті вже отримував пенсію, то одразу до Пенсійного фонду.

Водночас, заяву про призначення пенсії неповнолітнім або непрацездатним членам родини годувальника має подати законний представник за місцем проживання.

До базового пакета документів мають входити:

Заява про призначення пенсії;

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код заявника;

Свідоцтво про смерть годувальника/рішення суду, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

Документи про родинні відносини (свідоцтво про народження/свідоцтво про шлюб);

Довідка про склад родини/документи, що підтвердять перебування на утриманні чи спільне проживання;

Реквізити рахунку банку для нарахування виплат;

Довідка із закладу освіти (для дітей віком від 18 до 23 років).

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у ПФУ пояснили роль заробітної плати в обчисленні пенсійної виплати за віком. Українцям назвали документи, що здатні підтвердити дохід у різні часи діяльності. Також уточнили, які мінімальні суми нараховують за дотримання вимог, застосовуючи спеціальну формулу.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Україні пенсія обмежується мінімальним та максимальним рівнем. Показники залежать від прожиткового мінімуму, встановленого на поточний рік. Зокрема, максимальні 26 000 грн нараховують окремим категоріям працівників, виплати для яких визначають за спецформулами, відмінніми від традиційного підходу визначення сум пенсій за віком.