Пенсії в Україні: у ПФУ розкрили, як зросли виплати різних груп українців

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

З квітня 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) забезпечить виплату проіндексованих пенсій, що врахує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні. Зокрема, держслужбовця, науковцям, працівникам місцевого самоврядування суми підвищили у середньому на майже 1 400 грн.

Пенсійний фонд оприлюднив дані результату індексації.

Перерахунок пенсій непрацюючим українцям

За інформацією ПФУ, на початку весни автоматично було проіндексовано пенсії для 9,5 млн непрацюючих осіб пенсійного віку. Мінімальний розмір підвищення становив 100 грн, а максимальний — 2 595 грн. У середньому надбавка дорівнювала 649 грн, а тому середній розмір пенсії в Україні зріс до 7 137 грн.

Суми пенсій. Джерело: ПФУ

Як пояснюють у ПФУ, найбільша чисельність громадян, які отримали проіндексовані пенсійні виплати, серед тих, кому їх було призначено до 2021 року. Йдеться про 7,2 млн громадян. Середня сума підвищення для них становила 631 грн.

Підвищення пенсій у попередні роки. Джерело: ПФУ

Найменше доплатили тим особам, яким пенсії призначили минулого року. Для такої категорії громадян розмір індексації у середньому становив 290 грн.

Середні суми пенсій. Джерело: ПФУ

Що стосується військових пенсіонерів, то для понад 579 тис. осіб середня сума підвищення становила 573 грн, для 89,8 тис. чорнобильців — 1 576 грн, для 23,6 тис. держслужбовців, науковців, працівників місцевого самоврядування — 1 371 грн.

Розміри підвищення пенсій. Джерело: ПФУ

Перегляд виплат працюючим пенсіонерам з 1 квітня

Також ПФУ перегляне суми виплат для працюючих пенсіонерів, що ґрунтуватиметься на новому обсязі стажу та, у деяких випадках, на заробітку за попередні два роки.

Суми перерахують у двох випадках:

Якщо після останнього перегляду/призначення пенсії громадянин продовжив працювати та додатково отримав мінімум 24 місяці страхового стажу; Якщо з моменту останнього перегляду пенсії минуло два роки, і за цей час було набуто хоча б частину стажу.

Через особливості подання звітності працюючі пенсіонери отримають підвищені суми виплат одразу за два місяці у червні. Перерахунок буде здійснено без додаткових звернень.

