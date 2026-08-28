Виплати від США: кому з ВПО доступна грошова допомога у сумі 12 300 грн

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських міст громадяни, які недавно залишили власні оселі через загрози від бойових дій чи постійних обстрілів, зможуть зареєструватися на грошову допомогу від представників благодійного фонду "Карітас України". Йдеться про реалізацію програми для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів.

Про те, хто і де може отримати виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Кому доступна грошова допомога від США

Як зазначають організатори, благодійний фонд "Карітас Чернігів" здійснює реєстрацію жителів міст для надання грошової допомоги.

У рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" звернутися за вплатами можуть нещодавно евакуйовані та переміщені домогосподарства. Його реалізовують спільно Caritas Ukraine завдяки фінансовій підтримці американського народу через уряд США.

"Підтримка спрямована на людей і родини, які були змушені залишити свої домівки упродовж останніх 45 діб через бойові дії, постійні обстріли або офіційні рішення про евакуацію та зараз потребують допомоги для покриття базових потреб і адаптації на новому місці", — йдеться у повідомленні.

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Переселенців запрошують подавати заявки для участі у програмі за одночасного виконання таких трьох вимог:

Домогосподарство перемістилося (примусово/самотужки) у зв'язку з бойовими діями, атаками за останні 45 днів; Наявна офіційна довідка внутрішньо переміщеної особи, видана протягом 45 днів, є інше підтвердження факту здійсненого переїзду; Відсутня аналогічна підтримка від інших організацій чи фондів протягом останніх трьох місяців.

Розмір фінансової допомоги та як оформити

Згідно з умовами програми, домогосподарства, які евакуювалися самостійно чи примусово через безпекову ситуацію протягом попередніх 45 діб, отримають грошову допомогу у розмірі 12 300 грн на одну особу, що покриє три місяці базових потреб. Кошти нарахують одноразовою виплатою.

У разі відповідності умовам програми громадяни можуть звернутися до БФ "Карітас Чернігів", заповнивши спеціальну анкету. Реєстрація можлива тільки протягом 45 днів з моменту переміщення. Після цього з претендентами зв’яжутися фахівці для уточнення необхідних відомостей.

Організатори зауважили, що допомогу нададуть відповідно до визначених критеріїв вразливості, якщо громадяни не отримували аналогічні виплати від інших організацій.

За уточненням деталей щодо проєкту рекомендують звертатися за контактом: +380 50 614 20 45.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні у Дніпропетровській області представництво "Карітас України" надасть вагітним українкам та родинам з малолітніми дітьми грошову допомогу. Йдеться про виплати тривалістю на шість місяців. Фонд виплатить по 10 800 грн на кожного члена родини. Таку суму нарахують разовою виплатою.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у місті Запоріжжя стартувала реєстрація на оформлення фінансової допомоги для домогосподарств з числа ВПО. Йдеться про нарахування коштів для найбільш вразливих категорій громадян від UNHCR Ukraine. Розмір виплат коливається від 10 800 до 12 300 грн і залежатить від терміну переміщення.