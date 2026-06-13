Українці можуть докупити страховий стаж: скільки коштує у 2026 році

Літня жінка на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українці, яким бракує кілька років страхового стажу, все одно можуть вийти на пенсію вчасно. Існує можливість збільшити стаж за рахунок доплати до мінімального страхового внеску.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України, передає Новини.LIVE.

Послуга створена для людей, які працювали або продовжують працювати офіційно, але їхній роботодавець у певні місяці перераховував менше податків, ніж вимагає закон.

Які періоди можна "докупити"

Доплата можлива лише за періоди з 1 січня 2004 року, і тільки за ті місяці, коли вам платили зарплату і за вас йшла сплата ЄСВ. Купити страховий стаж за роки, коли людина взагалі ніде не працювала, неможливо.

Скільки доведеться заплатити

Остаточна сума залежить від розміру мінімальної зарплати, встановленої на момент здійснення платежу.

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Станом на 1 січня 2026 року мінімалка в Україні зафіксована на рівні 8 647 грн. Відповідно мінімальний страховий внесок дорівнює 1 902,34 грн ( тобто 22% від зарплати).

Саме таку суму потрібно доплатити за кожен місяць, який буде зараховано до стажу.

Як оформити доплату

Для проведення розрахунку необхідно звернутися до Пенсійного фонду України одним із способів:

особисто до сервісного центру ПФУ;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Після отримання розрахунку ви самостійно вирішуєте, чи доцільно здійснювати доплату. Якщо це дійсно вигідно, необхідно подати фінальні документи та провести оплату через банк.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кого з пенсіонерів зобов’язали щороку проходити ідентифікацію, щоб не втратити виплати. Йдеться про українців, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Якщо процедуру вже пройдено у 2025 році, пенсія у 2026-му продовжить надходити без проблем, але наступного року все доведеться повторювати знову.

Також Новини.LIVE писали, що частина українців після виходу на пенсію може отримати разову виплату від держави. Її дають не всім, а лише за певних умов. Зазвичай це залежить від стажу та статусу людини. У кожному випадку рішення ухвалюють індивідуально.