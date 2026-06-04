Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оцифрування трудових книжок і страховий стаж: про що попередили у ПФУ

Оцифрування трудових книжок і страховий стаж: про що попередили у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 17:35
Електронна трудова книжка: чи збережеться стаж, якщо не оцифрувати документ у Пенсійному фонді
Записи у трудовій книжці, людина працює за комп'ютером. Фото: УНІАН, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

В Україні до 10 червня 2026 року має відбутися цифровізація кадрового обліку. Попри те, що до дедлайну усе ближче, для українців не буде жорстких санкцій, якщо вони не оцифрують трудові книжки до вказаної дати. Втім, багатьох громадян хвилює питання, чи збережеться набутий страховий стаж, якщо відсутня електронна трудова книжка. 

Детальніше про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE

Страховий стаж без електронної трудової книжки

У держструктурі стверджують, що українцям не варто піддаватися інформаційним маніпуляціям, та зберігати свої трудові книжки до їх оцифрування. У разі, якщо паперова трудова книжка не була оцифрована до 10 червня 2026 року — страховий стаж не втрачається. 

"Після завершення перехідного періоду для оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника органи ПФУ продовжать приймати та опрацьовувати скановані документи для формування електронних трудових книжок, або при призначенні пенсії", — йдеться у повідомленні. 

Як оцифрувати трудову книжку

Щоб передати документи Пенсійному фонду, українці можуть скористатися одним із трьох варіантів:

Читайте також:
  • звернутися до роботодавця;
  • сканувати та завантажити паперову трудову книжку, дипломи, військовий квиток, свідоцтва або довідки на вебпорталі Пенсійного фонду України;
  • особисто прийти у сервісний центр держустанови.

Під час оцифрування дані з паперової трудової книжки вносять до електронного реєстру ПФУ. Це важливо для того, щоб людина могла підтвердили свій стаж до 2004 року, оскільки інформація про роботу після 2004 року вже є в електронних базах. 

Як розповідали Новини.LIVE, Верховна Рада може переглянути прожитковий мінімум, мінімальну зарплату та пенсію. Відповідний законопроєкт зареєстрували на сайті парламенту. Якщо його підтримають, то зміни набудуть чинності з 1 липня 2026 року. 

Як повідомляли Новини.LIVE, ВПО доступна субсидія на оренду житла. Допомога призначається раз на пів року. Власникам житла, які здають помешкання в оренду офіційно, компенсують частину податків. 

Пенсійний Фонд трудова книжка трудовий стаж
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації