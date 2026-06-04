Електронна трудова книжка: чи збережеться стаж, якщо не оцифрувати документ у Пенсійному фонді

Записи у трудовій книжці, людина працює за комп'ютером. Фото: УНІАН, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

В Україні до 10 червня 2026 року має відбутися цифровізація кадрового обліку. Попри те, що до дедлайну усе ближче, для українців не буде жорстких санкцій, якщо вони не оцифрують трудові книжки до вказаної дати. Втім, багатьох громадян хвилює питання, чи збережеться набутий страховий стаж, якщо відсутня електронна трудова книжка.

Детальніше про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Страховий стаж без електронної трудової книжки

У держструктурі стверджують, що українцям не варто піддаватися інформаційним маніпуляціям, та зберігати свої трудові книжки до їх оцифрування. У разі, якщо паперова трудова книжка не була оцифрована до 10 червня 2026 року — страховий стаж не втрачається.

"Після завершення перехідного періоду для оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника органи ПФУ продовжать приймати та опрацьовувати скановані документи для формування електронних трудових книжок, або при призначенні пенсії", — йдеться у повідомленні.

Як оцифрувати трудову книжку

Щоб передати документи Пенсійному фонду, українці можуть скористатися одним із трьох варіантів:

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звернутися до роботодавця;

сканувати та завантажити паперову трудову книжку, дипломи, військовий квиток, свідоцтва або довідки на вебпорталі Пенсійного фонду України;

особисто прийти у сервісний центр держустанови.

Під час оцифрування дані з паперової трудової книжки вносять до електронного реєстру ПФУ. Це важливо для того, щоб людина могла підтвердили свій стаж до 2004 року, оскільки інформація про роботу після 2004 року вже є в електронних базах.

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