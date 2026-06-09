До 10 червня потрібно оцифрувати трудову книжку: що робити тим, хто протермінує

Чоловік похилого віку, паперова трудова книжка. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Українці, які працювали до 1 січня 2004 року та досі мають паперову трудову книжку, повинні подати її для оцифрування до Пенсійного фонду. Саме 10 червня 2026 року завершується перехідний період запровадження електронних трудових книжок.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Українцям, які пропустять дедлайн, панікувати не варто. У Пенсійному фонді заспокоїли: завантажити документи можна буде і після цієї дати, а стаж не "згорить".

Однак не зволікайте. Електронний формат — це ваш захист на випадок, якщо паперова книжка згорить під час прильоту чи залишиться в окупації.

Як перевести документ у "цифру" самостійно

Завантажити дані на портал ПФУ може як сам працівник, так і його роботодавець. Для цього знадобляться кольорові скан-копії або чіткі фото всіх заповнених сторінок паперової книжки.

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Часто трапляється, що кадровики підприємства вже зробили це за вас. Перевірити, чи вже оцифровано документ, можна на порталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через BankID чи електронний підпис.

Для цього необхідно:

зайти до особистого кабінету;

відкрити розділ "Електронна трудова книжка";

переглянути вкладку "Скан-копії трудової книжки";

перевірити вкладку "Відцифрована ЕТК".

Якщо трудова втрачена через війну

Якщо оригінальна паперова книжка згоріла, залишилася в окупації чи в зоні бойових дій, її можуть замінити трудові договори, офіційні довідки з роботи, виписки з наказів або архівні відомості про виплату зарплати.

Коли ж підприємство знищене або перебуває в окупації, підтвердити стаж допоможуть двоє свідків. Це можуть бути колишні колеги, які працювали разом з вами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що окремі категорії українців можуть вийти на пенсію раніше. Таке право мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Для них пенсійний вік становить 55 років для чоловіків і 50 років для жінок за наявності необхідного страхового стажу. Достроково вийти на заслужений відпочинок також можуть деякі батьки.

Також Новини.LIVE повідомляли, які доплати до пенсії призначаються автоматично. Йдеться про вікові надбавки після 70, 75 і 80 років (від 300 до 570 грн), а також доплату до мінімального рівня пенсії для окремих категорій пенсіонерів. Водночас низку виплат потрібно оформлювати самостійно. Найбільша серед них — надбавка понад 1000 грн за потребу в сторонньому догляді, яка призначається людям з інвалідністю І групи та самотнім пенсіонерам із відповідними медичними показаннями.