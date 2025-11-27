Відео
Головна Фінанси Пенсії в Україні — у яких випадках виплату можуть припинити

Пенсії в Україні — у яких випадках виплату можуть припинити

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 06:10
Оновлено: 12:26
Виплату пенсій деяким українцям можуть припинити — перелік підстав
Літня жінка отримує пенсію на пошті. Фото: УНІАН

Попри повномасштабну війну та складну економічну ситуацію, українцям продовжують виплачувати пенсії й іншу соціальну допомогу. Проте у деяких випадках українці можуть втратити виплати.

Про підстави для припинення пенсії розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. 

Читайте також:

За яких обставин можна залишитися без пенсії

Виплату пенсії можуть призупинити як територіальні органи Пенсійного фонду, так і суд, керуючись положеннями статті 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Закон визначає низку підстав, за яких пенсійні виплати можуть бути зупинені, серед них:

  • встановлення факту, що пенсія була призначена на основі документів із неправдивими або неточними відомостями;
  • проживання пенсіонера за межами України протягом певного часу, якщо інше не визначено міжнародними угодами, ратифікованими Верховною Радою;
  • подання пенсіонером заяви про припинення отримання пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • смерть пенсіонера, його оголошення померлим або визнання безвісти зниклим у встановленому законодавством порядку;
  • присвоєння особі статусу зниклої безвісти за особливих обставин відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";
  • невиплата пенсії протягом шести місяців поспіль з будь-яких причин;
  • відсутність проходження обов’язкової фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Чи можливо відновити виплати

Відновлення пенсійних виплат здійснюється територіальним органом Пенсійного фонду протягом десяти днів після встановлення усіх необхідних підстав і усунення причин, що спричинили припинення призначення.

Якщо ж під час перевірки виявлено недостовірні дані у документах, на підставі яких було визначено або здійснювалося нарахування пенсії, Пенсійний фонд ухвалює рішення про перегляд розміру та законних підстав для її виплати. 

Такий перегляд проводиться відповідно до вимог Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" без врахування недійсних або неправдивих відомостей.

Раніше ми писали, чому з грудня в деяких українців можуть утримувати до 20% їх пенсійних виплат.

Також дізнавайтеся, хто може отримати надбавку до пенсії у 450 грн.

виплати пенсії пенсіонери соцвиплати Пенсійний Фонд
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
