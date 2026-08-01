Пенсії в Україні: повний перелік надбавок та доплат від 150 грн до 3 100 грн у серпні

Жінка похилого віку, гроші у гаманці. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає надання до пенсій низки різноманітних доплат, надбавок і підвищень залежно від обставин та статусів. Загалом налічується близько 10 відповідних виплат, які Пенсійний фонд України (ПФУ) може нарахувати громадянам у серпні 2026 року.

Про те, які додаткові виплати можуть надійти, розповідають Новини.LIVE.

Які доплати та надбавки до пенсій гарантують у серпні

Призначення додаткових виплат до основного розміру пенсії відбувається за окремими законами. Деякі надбавки ПФУ має нараховувати автоматично, а за деякими пенсіонер повинен особисто звертатися до фонду із заявою для призначення.

Вікові надбавки

Зокрема, передбачені надбавки за вік, які Пенсійний фонд призначає самостійно. У 70 років пенсіонерам доплачують 300 грн, у 75 — до 456 грн, у 80 — до 570 грн. Проте такі виплати не сумують, а нараховують різницю у разі досягнення кожного вікового порогу. При цьому загальний розмір пенсії не повинен перевищувати суму у 10 340 грн.

Донарахування для 65-річних

Також державою надаються гарантовані мінімуми. Якщо у громадянина в 65 років пенсія з усіма доплатами менша за 4 213 грн, то передбачається автоматичне надання коштів до цієї суми. Проте необхідно дотриматися кількох умов: повного страхового стажу (30 років для жінок/35 для чоловіків), відсутності роботи.

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Надбавка на догляд

Громадянам, яким понад 80 років і проживають самостійно, надається надбавка "на догляд". Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму (1038 грн на місяць у 2026 році).

Призначають додаткову суму людям, які потребують сторонньої допомоги, зокрема особам з групами інвалідності, які не одержують такий вид пенсії. Для цього потрібно мати лікарський висновок та особисто звернутися до ПФУ за призначенням.

Доплата за утримання

Також державою гарантоване надання доплати для непрацюючих пенсіонерів, які утримують рідних. Якщо йдеться про дідуся чи бабусю, які доглядають онуків до 18 років, або дорослу людину з інвалідністю, то призначають надбавку у 150 грн для кожної дитини.

Якщо йдеться про військових пенсіонерів, які утримують таких рідних, то розмір надбавки становитиме 50% прожиткового мінімуму (сума у 2026 році — 1 297 грн) на кожного непрацездатного. Головною умовою у наданні виплати є факт відсутності роботи.

Доплата для донорів

Громадяни, які мають статус "Почесного донора України" чи "Почесного донора СРСР", отримують надбавку у 10% прожиткового мінімуму (у 2026 році — 259 грн на місяць). Однак цього року доплату для нових донорів скасували, у серпні нарахують тим, хто оформив таку виплату раніше.

Разові доплати для пенсіонерів до 24 серпня

Окрім того, у серпні очікується надання у рамках постанови уряду разових виплат, присвячених Дню Незалежності України, за законами: "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцахисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Суму у 450 грн отримають учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільники, інші учасників протистояння націонал-соціалістського режиму у тилу.

Доплату у 650 грн матимуть члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та захисників України, окремі категорії вдів та вдівців.

Допомогу у розмірі 1 000 грн отримають пенсіонери, які мають статуси: учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання, колишніх дітей батьків, які були народжені у місцях примусового тримання.

Виплати від 2 700 до 3 100 грн отримають пенсіонери з інвалідністю у зв'язку з війною та колишні малолітні (до 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, якщо інвалідність настала через загальні хвороби, трудове каліцтво та інші причини. А саме:

для першої групи — 3 100 грн;

для другої групи — 2 900 грн;

для третьої групи — 2 700 грн.

Одноразову виплату у 3 100 грн нададуть громадянам, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною.

Ще Новини.LIVE розповідали, що юристи пояснили, чому іноді громадяни отримують мінімальну суму пенсії замість заслуженої. Існують ситуації, коли відсутня змога підтвердити стаж, що у підсумку позначається на пенсії. У такому випадку рекомендують звертатися до суду для прерахунку.

Також Новини.LIVE писали, що у ПФУ уточнили правила зарахування стажу для оформлення пенсії за різних обставин. Громадянам оприлюднили список документів, які дадуть змогу підтвердити страховий стаж безробітним, студентам та військовослужбовцям. Також у фонді пояснили громадянам, яка різниця між страховим та трудовим стажем.