Пенсії в Україні: повний перелік надбавок та доплат від 150 грн до 3 100 грн у серпні

Пенсійні надбавки у серпні: хто отримає від 150 грн до 3 100 грн
Українське законодавство передбачає надання до пенсій низки різноманітних доплат, надбавок і підвищень залежно від обставин та статусів. Загалом налічується близько 10 відповідних виплат, які Пенсійний фонд України (ПФУ) може нарахувати громадянам у серпні 2026 року.
Про те, які додаткові виплати можуть надійти, розповідають Новини.LIVE.
Які доплати та надбавки до пенсій гарантують у серпні
Призначення додаткових виплат до основного розміру пенсії відбувається за окремими законами. Деякі надбавки ПФУ має нараховувати автоматично, а за деякими пенсіонер повинен особисто звертатися до фонду із заявою для призначення.
- Вікові надбавки
Зокрема, передбачені надбавки за вік, які Пенсійний фонд призначає самостійно. У 70 років пенсіонерам доплачують 300 грн, у 75 — до 456 грн, у 80 — до 570 грн. Проте такі виплати не сумують, а нараховують різницю у разі досягнення кожного вікового порогу. При цьому загальний розмір пенсії не повинен перевищувати суму у 10 340 грн.
- Донарахування для 65-річних
Також державою надаються гарантовані мінімуми. Якщо у громадянина в 65 років пенсія з усіма доплатами менша за 4 213 грн, то передбачається автоматичне надання коштів до цієї суми. Проте необхідно дотриматися кількох умов: повного страхового стажу (30 років для жінок/35 для чоловіків), відсутності роботи.
- Надбавка на догляд
Громадянам, яким понад 80 років і проживають самостійно, надається надбавка "на догляд". Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму (1038 грн на місяць у 2026 році).
Призначають додаткову суму людям, які потребують сторонньої допомоги, зокрема особам з групами інвалідності, які не одержують такий вид пенсії. Для цього потрібно мати лікарський висновок та особисто звернутися до ПФУ за призначенням.
- Доплата за утримання
Також державою гарантоване надання доплати для непрацюючих пенсіонерів, які утримують рідних. Якщо йдеться про дідуся чи бабусю, які доглядають онуків до 18 років, або дорослу людину з інвалідністю, то призначають надбавку у 150 грн для кожної дитини.
Якщо йдеться про військових пенсіонерів, які утримують таких рідних, то розмір надбавки становитиме 50% прожиткового мінімуму (сума у 2026 році — 1 297 грн) на кожного непрацездатного. Головною умовою у наданні виплати є факт відсутності роботи.
- Доплата для донорів
Громадяни, які мають статус "Почесного донора України" чи "Почесного донора СРСР", отримують надбавку у 10% прожиткового мінімуму (у 2026 році — 259 грн на місяць). Однак цього року доплату для нових донорів скасували, у серпні нарахують тим, хто оформив таку виплату раніше.
Разові доплати для пенсіонерів до 24 серпня
Окрім того, у серпні очікується надання у рамках постанови уряду разових виплат, присвячених Дню Незалежності України, за законами: "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцахисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".
Суму у 450 грн отримають учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільники, інші учасників протистояння націонал-соціалістського режиму у тилу.
Доплату у 650 грн матимуть члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та захисників України, окремі категорії вдів та вдівців.
Допомогу у розмірі 1 000 грн отримають пенсіонери, які мають статуси: учасника бойових дій, постраждалого учасника Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, місць примусового тримання, колишніх дітей батьків, які були народжені у місцях примусового тримання.
Виплати від 2 700 до 3 100 грн отримають пенсіонери з інвалідністю у зв'язку з війною та колишні малолітні (до 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, якщо інвалідність настала через загальні хвороби, трудове каліцтво та інші причини. А саме:
- для першої групи — 3 100 грн;
- для другої групи — 2 900 грн;
- для третьої групи — 2 700 грн.
Одноразову виплату у 3 100 грн нададуть громадянам, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною.
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