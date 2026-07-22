Право на пенсію: чому призначають мінімальну суму та як виправити

Жінки похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни на порозі виходу на "заслужений відпочинок" можуть зіткнутися з ситуацією, коли замість заробленої пенсії можуть гарантувати лише мінімальну. Таке може трапитися через відсутність можливості підтвердити повний страховий стаж та незнання, як діяти у подібних випадках.

Про це розповідають юристи "Безоплатної правничої допомоги", передають Новини.LIVE.

Чому призначають мінімальну пенсію замість заслуженої

На правовому порталі описали подібну ситуацію, коли жінці замість заслуженої пенсії призначили мінімальну, адже не змогла підтвердити весь стаж.

Громадянка працювала на заводі, який з часом було визнано банкрутом і звільнення відбулося неналежним чином (не було видано наказ про звільнення, не внесено запис у трудову книжку та не здійснено остаточний розрахунок). Такі обставини не дали змоги підтвердити стаж, що у підсумку негативно позначилось на розмірі пенсії.

Жінка звернулася до юристів, які направили запити ліквідатору заводу та до місцевого архіву. З’ясувалося, що документи заводу не передали на зберігання до архіву, однак ліквідатор не відреагував на прохання оформлення звільнення працівниці та внесення записів до трудової книжки.

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Після цього юристи звернулися до суду з проханням визнати трудові відносини з підприємством припиненими та внести відповідний запис до трудової книжки.

У підсумку суд визнав трудові відносини з підприємством припиненими з 30 березня 2013 року, завдяки чому жінка отримала право звернутися до ПФУ для перерахунку пенсії.

Як діяти для відновлення стажу для пенсії

За словами юристів, норми законодавства надають механізм, що передбачає можливість офіційно підтвердити періоди роботи та повернути невраховані роки страхового стажу. Таке можливо, навіть якщо роботодавці взагалі не укладали трудові договори та не сплачували Єдині соціальні внески (ЄСВ).

Українські суди активно практикують розгляди спорів з питань встановлення факту роботи працівника, з яким не укладались трудові договори.

Відповідно до ст. 232 Кодексу законів про працю (КЗпП), працівники можуть звернутися до суду з проханням:

визнання факту трудових відносин;

встановлення періоду фактичної роботи;

зобов’язати підприємство оформити трудові відносини;

змусити компанію внести інформацію у трудову книжку.

Як випливає зі ст. 235 КЗпП, якщо буде встановлено факт роботи без укладеного договору, суд зобов'яже визнати трудові відносини та встановити точний період роботи (місяці/роки).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Пенсійний фонд уточнив правила зарахування стажу для пенсії за різних ситуацій. Там оприлюднили вичерпний список документів для підтвердження стажу безробітними, студентами та військовими. Також пояснили різницю між страховим та трудовим стажем.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні деякі категорії громадян отримають допомогу до пенсії. Сума виплат залежатиме від певного статусу, зокрема, декому виплатять 650 грн. Розраховувати на такі доплати зможуть рідні загиблих чи ветеранів війни, а також загиблих захисників у разі, якщо одружилися ще раз.