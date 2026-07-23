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Головна Фінанси Право на найвищі пенсії: хто отримає 26 000 грн та доплату у 50%

Право на найвищі пенсії: хто отримає 26 000 грн та доплату у 50%

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 06:10
Максимальні пенсії: кому ПФУ нарахує суму у понад 26 000 грн у серпні
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує кільком групам громадян пенсії, що перевищуватимуть максимальний рівень у понад 26 000 грн. Передбачене застосування коефіцієнтів пониження, запроваджених на період дії воєнного стану, у розмірі 10% або 50% понад вказаний розмір.

Про те, кому з українців нарахують найвищі суми, розповідають Новини.LIVE

Хто має право на пенсію понад 26 000 грн у серпні

За даними ПФУ, у системі українського пенсійного забезпечення, окрім пенсій за віком, за інвалідністю, у зв’язку із втратою годувальника, передбачені відповідно до закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування", є ще спеціальні пенсії.

Правом отримувати такі виплати наділена низка категорій колишніх працівників за особливі умови роботи у період своєї активної трудової діяльності, серед яких: умови, небезпечні для здоров’я, служба у силових органах, робота у державних установах. 

Пенсійні виплати для таких осіб нараховують за іншим порядком порівняно з традиційними пенсіями за віком.

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Зокрема, пенсії за спецзаконами призначають:

  1. Суддям — питання виплат для таких осіб регулює закон "Про судоустрій і статус суддів";
  2. Прокурорам — пенсії виплачуються за законом "Про прокуратуру";
  3. Ліквідаторам катастрофи на ЧАЕС — відповідно до закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";
  4. Силовикам (військовослужбовцям, працівникам Нацполіції, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та іншим) — за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
  5. Держслужбовцям до реалізації реформи та іншим.

Нормами законодавства закріплений максимальний розмір пенсії в Україні, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб. У 2026-му показник зріс до 2 595 грн, а тому максимальна виплата сягнула 25 950 грн. 

Проте у вищевказаних груп колишніх працівників сума може бути вищою. На перевищення встановлені окремі коефіцієнти, що актуальні тільки під час війни.

Які передбачені коефіцієнти до спецпенсій

Відповідно до закону про "Держбюджет-2026", діє вимога щодо обмеження найвищих розмірів виплат на період воєнного стану. Ліміти не торкнулися тільки тих, хто захищає Україну від агресії РФ чи був учасником захисту з 2014 року.

Обмеження поширяться на пенсії, що за сумою перевищують 10 прожиткових мінімумів (25 950 грн). У серпні на кошти понад цю суму діятимуть такі понижувальні коефіцієнти від 10% до 50%:

  • 0,5 (50%) — до суми понад 10 прожиткових мінімумів, проте не вище 11;
  • 0,4 (40%) — до розміру понад 11 прожиткових мінімумів, однак не вище 13;
  • 0,3 (30%) — до суми більш ніж 13 прожиткових мінімумів, проте не більше 17;
  • 0,2 (20%) — до розміру у понад 17 прожиткових мінімумів, однак не вище 21;
  • 0,1 (10%) — до частини у понад 21 прожитковий мінімум.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що юристи "Безоплатної правничої допомоги" пояснили, чому іноді громадянам призначають мінімальну пенсію замість заробленої. Норми законодавства передбачають механізм, що дасть змогу офіційно підтвердити час роботи та повернути невраховані роки стажу. 

Також Новини.LIVE писали, що в липні ПФУ виплатить одній категорії осіб мінімальну пенсію у розмірі 20 650 грн. Йдеться про встановлення мінімальної суми у відсотках залежно від показника середньої зарплати в Україні. На відповідні виплати матимуть право громадяни, в яких є особливий статус.  

виплати пенсії гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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