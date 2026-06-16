Мінімальна пенсія у 16 500 грн: кому нарахують підвищені суми у липні

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує частині населення підвищену мінімальну пенсію у липні 2026 року. Якщо нині стандартний гарантований державою мінімум становить 2 595 грн, то окрема категорія громадян зможе претендувати на мінімальну пенсію у 16 500 грн.

Про те, хто може оформити такі виплати, розповідають Новини.LIVE.

Хто отримає право на пенсію у 16 500 грн у липні

На підвищену щомісячну державну підтримку можуть претендувати деякі українці з числа учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яким встановлена інвалідність, пов’язана з аварією.

Питання надання відповідних виплат регулюють норми закону 1584-ІХ "Про внесення змін до закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Зокрема, на суму у 16 500 грн у 2026 році з урахуванням усіх доплат та підвищень мають право особи з інвалідністю другої групи.

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Законодавство передбачає встановлення мінімального розміру пенсії у відсотках залежно від рівня середньої заробітної плати в країні, з якої сплатили страхові внески за попередній рік. У цьому році показник становить 20 653 грн. Він є базовим для відповідних розрахунків. Залежно від групи інвалідності громадянам надають такі частки від зарплати:

Для першої групи — 100 відсотків Для другої групи — 80 відсотків Для третьої групи — 60 відсотків

Відповідно до закону, також у мінімальні гарантовані суми для таких громадян входять:

надбавки;

підвищення;

додаткові пенсії;

цільова грошова допомога;

сума індексації та інші доплати;

компенсації до пенсій, окрім виплат за особливі заслуги перед батьківщиною.

Як пояснили у ПФУ, у 2026 році діє особливий порядок обчислення таких пенсій. Зокрема, якщо особа матиме право на розрахунок виплати із п’ятикратного розміру мінімальної заробтіної плати, то застосують коефіцієнт 2,09334, що матиме вплив на кінцевий розмір виплат.

Кому з громадян надають другу групу інвалідності

Норми законодавства передбачають, що друга група інвалідності (ЧАЕС) може бути встановлена виключно спеціалізованою радіологічною Медико-соціальною експертизою (МСЕК) для осіб, у яких помірний розлад стану здоров'я і обмежені у побуті.

Встановити другу групу інвалідності можуть за наявності стійкої, вираженої важкості функціональних порушень в організмі, що обмежують:

здатність до пересування, використовуються допоміжні засоби;

виконання деяких видів трудової діяльності;

орієнтацію в часі та просторі, лише за допомогою інших громадян.

На основі довідки МСЕК із причинним зв'язком "ЧАЕС" можна оформити право на гарантовану підвищену мінімальну пенсію та пільги. Для призначення таких пенсійних виплат потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду, подавши заяву та пакет документів, що підтвердять особу, стаж, дохід та відповідний статус.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому можуть підвищити виплати в липні через досягнення певного віку. У Пенсійному фонді нагадали, що цього року держава надалі нараховує щомісячні вікові доплати для пенсіонерів від 70 до понад 80 років від 300 до 570 грн.

Також Новини.LIVE писали, що деякі українці похилого віку мають право на щомісячні доплати у 800 грн. Такі суми можуть надати за наявності статусу "дитина війни". Відповідно до законодавчих норм, громадянам встановлена надбавка у 30% від мінімальної пенсії за віком.