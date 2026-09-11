Пенсія на 4 810 грн вища: кому з українців нададуть підвищені виплати у вересні

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в Україні порівняно з минулим роком окремі категорії населення забезпечать посиленими соцгарантіями у вигляді підвищеного мінімального рівня пенсійних виплат. Зокрема, якщо минулої осені декому нараховували 8 000 грн, то нині випачують не менш ніж 12 810 грн. Для цього потрібно мати спеціальний статус.

Про те, хто може претендувати на підвищені пенсії, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому з пенсіонерів надають посилену допомогу у 2026 році

Цього року на особливу підтримку можуть розраховувати рідні військових, які загинули під час захисту країни від російської агресії РФ.

У період воєнного стану членам родин загиблих (померлих) військовослужбовців надають пенсію у зв’язку з втратою годувальника на більшому рівні.

Відповідно до закону № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", такі громадяни можуть розраховувати на виплати, якщо боєць пішов з життя за наступних обставин:

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у період несення військової служби;

протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

пізніше трьох місяців через отриману травму, контузію чи хворобу, отриману під час несення служби.

Аналогічне право надають родинам військовослужбовців, які отримали статус зниклого безвісти під час захисту країни від агресії РФ. Згідно з нормами законодавства, такі особи прирівнюються до родин загиблих, згідно із законом "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".

У 2026 році підвищені виплати нараховують:

для непрацездатних членів сімей, які втратили рідних під час захисту батьківщини;

для дітей загиблих військовослужбовців, якщо замість пенсії їм надають держдопомогу.

Рік тому таким категоріям громадян виплачували 8 000 грн, а нині вони отримують на 4 810 грн більше. Уряд підвищив мінімальну гарантовану фінансову підтримку до 12 810 грн.

Така сума мінімальної пенсійної допомоги надається для кожного непрацездатного члена родини, зокрема батьків, дружин або чоловіків, а також для однієї дитини загиблого військовослужбовця.

Зросла і мінімальна сума підтримки родин загиблих бійців у випадках, коли пенсія призначається для двох і більше членів родини, окрім непрацездатних батьків і чоловіка чи дружини, а також у разі надання соціальної допомоги двом і більше дітям загиблих військових. Минулого вересня такі особи отримували щонайменше 6 100 грн, а нині виплата зросла на 3 920 грн. Зараз нараховується по 10 020 грн кожній особі в родині.

Згідно з рішенням уряду, відповідні виплати будуть підлягати індексації щовесни.

Як оформити підвищену пенсію у вересні

У разі виникнення ситуації з втратою захисника, рідні мають особисто звернутися за призначенням пенсійної допомоги, подавши заяву та документи:

у відділення Пенсійного фонду/Центру надання адмінпослуг;

на порталі електронних послуг ПФУ.

Призначення пенсії у разі втрати годувальника відбудеться на основі поданих:

заяви для призначення такого виду пенсії;

паспорта/ID-картки;

податкового номера;

свідоцтва про шлюб;

свідоцтва про смерть військовослужбовця;

довідки з військової частини/витягу з наказу, де зазначені обставини смерті;

документів, що підтвердять склад родини та їхнього перебування на утриманні бійця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у вересні Пенсійний фонд нарахує одній категорії громадян доплату у розмірі 50% від рівня мінімальної пенсії. Таким правом наділені військовослужбовці, які перебувають на заслуженому відпочинку і при цьому утримують непрацездатних рідних. Для цього важливо, щоб такі особи не мали жодних інших деражвних виплат.

Ще Новини.LIVE писали, як перевести пенсію за новою адресою. Така можливість доступна тим, хто переїхав з окупованої території. Пенсіонери повинні перевірити, за якою адресою було оформлено виплату пенсії. Якщо зараз громадянин проживає на підконтрольній Києву території, то може перевести власну пенсійну справу за актуальною адресою.