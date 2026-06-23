Ощадбанк нарахує за поповнення карт до 500 грн: хто і як може отримати

Жінка за комп'ютером, картка та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 31 липня 2026 року клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть отримати кешбек за поповнення карток. Для того, щоб розраховувати на додаткові кошти, необхідно дотриматися кількох вимог.

Про те, кому доступний кешбек, розповідає сайт Новини.LIVE.

Умови нарахування кешбеку за поповнення карт Ощадбанку

За інформацією банку, клієнти можуть пройти авторизацію EasyID та отримати кешбек 0,5% за поповнення карт Ощадбанку в терміналах самообслуговування EasyPay.

Відповідна пропозиція доступна тільки для користувачів, які під час акції вперше пройдуть авторизацію EasyID. Така можливість доступна безпосередньо в платіжному терміналі, на порталі або в мобільному застосунку EasyPay.

Передбачається нарахування кешбеку у сумі 0,5% за перші п'ять поповнень карти Ощадбанку через термінали EasyPay.

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Максимально клієнти зможуть отримати 500 грн кешбеку. Його нарахують за окремою транзакцією на банківські рахунки користувачів після поповнень карток.

Як отримати кешбек за внесення коштів на рахунки Ощадбанку

Передусім громадяни повинні пройти авторизацію EasyID. Йдеться про процедуру підтвердження особистих даних для користувачів EasyPay через застосунок "Дія", що дає змогу збільшити максимальний ліміт поповнення власних карт з 5 000 до 29 999 грн щодоби та до 149 999 грн щомісяця.

Пройти авторизацію EasyID та збільшити суму поповнення можна у застосунку, терміналі та на сайті.

Для того, щоб поповнити карту через термінал EasyPay, потрібно виконати такі кроки:

Знайти найближчий термінал на інтерактивній мапі на сайті чи в застосунку; Безпосередньо у ньому обрати поповнення карти Ощадбанку на головному екрані або в розділі "Банки та фінпослуги"; Ввести номер карти, яку потрібно поповнити. Вказати номер телефону та підтвердити операцію через одноразовий пароль. Внести необхідну суму готівкою.

У терміналах EasyPay поповнення карт Ощадбанку відбувається без списання комісії. Після успішного поповнення кешбек нарахують окремою транзакцією.

Суму виплатять з вирахуванням податків відповідно до вимог чинного законодавства (18% ПДФО та 5% військового збору), через що вона може бути меншою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які діють правила зміни PIN-коду карт в Ощадбанку. Згідно з тарифами, на таку послугу поширюються окремі правила: під час першої спроби комісію не стягують, проте кожна наступна обійдеться у 15 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк попередив клієнтів про можливу втрату коштів на окремих картках. Йдеться про спецрахунки, гроші на яких можуть анулювати у разі невикористання до 30 червня цього року. У держфінустанові запевнили, що йдеться про популярну кешбек-програму.