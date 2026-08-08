Ощадбанк нарахує компенсації від 20% до 40% за оплату послуг: як скористатись

Жінка з телефоном, банківське відділення. Фото: Pexels, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" запрацювала нова акційна програма, що дає змогу її учасникам отримати кешбек у 20% або 40% у разі оплати підписки на цифрові сервіси Netflix, YouTube та ChatGPT Plus картками міжнародної платіжної системи Mastercard. Скористатися можливістю з отримання винагороди можна у разі виконання правил до 31 жовтня 2026 року.

Про те, як долучитися до акції, розповідають Новини.LIVE.

За яких умов Ощадбанк виплатить на картки кешбек

За інформацією фінустанови, акційна програма поширюється виключно на картки Mastercard, випущені Ощадбанком, у разі оплати підписок на цифрові сервіси Netflix, ChatGPT Plus та YouTube на офіційних сайтах або в застосунках. Вона передбачає нарахування кешбеку у таких розмірах:

20% — для всіх карт Mastercard від Ощадбанку;

40% — для карт Mastercard World Elite.

Згідно з умовами програми, за кожною відповідною карткою, зареєстрованою для участі в акції, учасник зможе отримати кешбек у розмірі, що не перевищує еквівалент 20 євро у гривні, розрахований за офіційним курсом Нацбанку.

Таким чином, упродовж всього заявленого періоду та наявності

достатнього бюджету акції, максимальна сума нарахованого кешбеку за однією зареєстрованою карткою буде становити 60 євро.

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Як правильно зареєструватись для участі в акції Ощадбанку

Відповідно до правил, участь в акційній програмі від Ощадбанку дозволяється будь-якому клієнту, що відповідатиме всім зазначеним умовам:

дієздатна фізична особа — податковий резидент в Україні (за винятком окупованих територій);

на момент реєстрації вік учасника перевищує 18 років;

є власником картки, якій належить дійсна та активована картка Mastercard, емітована Ощадбанком.

Щоб взяти участь в акції, необхідно:

Зареєструвати картку Mastercard від Ощадбанку на офіційній сторінці, шляхом заповнення реєстраційної форми; Здійснити відповідну оплату за Netflix, YouTube або ChatGPT Plus з використанням відповідної картки протягом терміну дії кампанії на офіційних сайтах або в офіційних застосунках сервісів; Отримати кешбек протягом 10 робочих днів автоматично після обробки операції.

"У разі ненадання учасником усіх даних, передбачених реєстраційною формою, Mastercard має право відмовити такому учаснику в участі в кампанії та/або не здійснювати нарахування чи виплату кешбеку. У такому випадку будь-яка компенсація учаснику не здійснюється", — пояснюють у банку.

Відповідна акція буде діяти до 23:59 31 жовтня 2026 року, однак вона обмежена бюджетом кампанії. Сума, виділена на її реалізацію, становитиме еквівалент 100 000 євро, визначений за офіційним курсом гривні до євро, встановленим НБУ. Отже, акція або закінчиться в останній день її дії, або коли буде досягнуто бюджету кампанії.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нову кешбек-програму від Ощадбанку та міжнародної платіжної системи Mastercard. У її рамках клієнти зможуть отримати грошові компенсації у разі придбання авіаквитків. За умовами акції, будуть надані грошові винагороди у вигляді 10% кешбеку за придбання квитка однієї з авіакомпаній-партнерів на сайтах та застосунках.

Ще Новини.LIVE писали про причини, за якими Ощадбанк може відхиляти платежі, здійснені картками. Зокрема, одним із приводів для скасування транзакцій може бути перевищення встановленого Національним банком ліміту для переказів. Загалом фінустанова оприлюднила вісім основних причин для надання відмов.