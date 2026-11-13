Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб/Telegram

Українські військовослужбовці можуть отримати право на пенсію вже у 45 років, навіть якщо не мають 25 років військової вислуги. Така можливість передбачена для людей, які поєднали службу в Силах оборони з роботою у цивільному секторі. Для оформлення виплат необхідно виконати визначені законом вимоги щодо віку, загального страхового стажу та тривалості військової служби.

Про це повідомив Сумський обласний ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Коли військові можуть вийти на пенсію у 45 років

Військовослужбовці можуть оформити пенсію за змішаним стажем, навіть якщо не накопичили 25 років військової вислуги. Таке право передбачене статтею 12 Закону України №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Цей механізм дозволяє врахувати не лише роки служби, а й страховий стаж, отриманий під час роботи у цивільному секторі.

Щоб скористатися такою можливістю, військовослужбовець має відповідати кільком умовам:

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досягти 45-річного віку на момент звільнення зі служби;

мати щонайменше 25 років страхового стажу;

накопичити не менш як 12 років і 6 місяців військової або іншої передбаченої законом служби;

звільнитися зі служби та належати до категорії осіб, на яких поширюються відповідні норми законодавства.

Перед оформленням пенсії варто перевірити, чи відповідає конкретна ситуація всім вимогам. Закон також передбачає окремі винятки, які можуть впливати на право отримання виплат.

Як працює пенсія за змішаним стажем

Якщо людина 12 років працювала у цивільному секторі, а потім ще 13 років проходила військову службу, її загальний страховий стаж становитиме 25 років, навели приклад в Сумському ТЦК та СП.

Після досягнення 45-річного віку та звільнення зі служби за відповідних умов такий військовослужбовець може оформити пенсію за змішаним стажем.

Виплату розраховують за спеціальними правилами військового пенсійного законодавства. На її розмір впливають установлені законом показники грошового забезпечення та врахований стаж.

При цьому цивільну зарплату не додають безпосередньо до військового грошового забезпечення під час розрахунку пенсії.

Де оформити військову пенсію за змішаним стажем

Для оформлення пенсії військовослужбовцю потрібно звернутися до уповноваженого підрозділу відповідного силового відомства. Саме там оформлюють необхідні документи та передають їх для призначення виплат.

Пенсію призначає та виплачує Пенсійний фонд України.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПФУ може залишити деяких чоловіків без пенсій. Йдеться про громадян від 25 до 60 років із другою та третьою групами інвалідності. Їм потрібно підтвердити своє право на державну підтримку.

Також Новини.LIVE писали, хто може отримати невиплачену пенсію померлого військового. Право на ці кошти мають члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на момент його смерті. Також виплату можуть отримати непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні.