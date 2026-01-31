Пенсії в Україні — на яку надбавку можуть розраховувати військові пенсіонери

Пенсіонер розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі пенсіонери отримують надбавки до своїх виплат. Серед таких людей — непрацюючі пенсіонери-військовослужбовці, які утримують непрацездатних членів сім'ї.

У Пенсійному фонді України у Донецькій області розповіли про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Надбавка до пенсії непрацюючим пенсіонерам військовослужбовцям у 2026 році

У ПФУ пояснили, що надбавки стосуються пенсій, які призначаються за вислугу років та по інвалідності військовослужбовцям (крім військових, які проходять строкову службу). На додаткові гроші можуть розраховувати, зокрема:

непрацюючі пенсіонери (надбавка до пенсій за вислугу років) або

непрацюючі українці з інвалідністю (надбавка до пенсії по інвалідності), які самостійно утримують непрацездатних членів сім'ї.

Такі надбавки належать кожному непрацездатному члену сім'ї. А розмір надбавки — 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

"За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім'ї до пенсії за вислугу років або по інвалідності за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку", — пояснили у ПФУ.

Якщо в сім'ї є двоє чи більше пенсіонерів і вони разом утримують непрацездатних членів сім'я, тоді надбавку зарахують тільки одному із них.

Пенсійний фонд призначить надбавку після отримання низки документів:

паспорта;

ідентифікаційний коду;

документів, що підтверджують родинні зв'язки з годувальником (це паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, а також рішення суду);

документів про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;

відомостей про проживання (разом за однією адресою) або інших документів, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт.

Також ПФУ можна надати документи, які підтверджують, що особа не працює, не служить в армії.

Раніше ми розповідали, що неповнолітні діти загиблого військовослужбовця мають право на пенсійні виплати. Відомо, як оформити пенсію. Дізнавайтесь також, як зміняться зарплати та пенсії українців у лютому.