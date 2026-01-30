Відео
Головна Фінанси Повернення пенсіонера на військову службу — що буде з виплатами

Повернення пенсіонера на військову службу — що буде з виплатами

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 06:10
Пенсії військовослужбовців — чи вплине на виплати поновлення на службі
Українські військові. Фото: Генштаб

В Україні під час воєнного стану та мобілізації військові пенсіонери можуть повернутися на службу у разі придатності за станом здоров’я та віком. Відомо, як позначиться повторний призов на пенсійних правах таких громадян.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Право на пенсії військових, поновлених на службі

Українським законодавством передбачається спеціальний порядок виплат у випадку повторного призову на військову службу.

За інформацією ПФУ, головною умовою для призначення пенсії військовослужбовцям є їхнє звільнення зі служби. Проте у разі повернення нарахування пенсії не припиниться, якщо служба:

  • відбувається за призовом під час мобілізації в особливий період;
  • проходить за призовом резервістів на особливий період;
  • відбувається за контрактом під час особливого стану, до завершення/звільнення зі служби.

З огляду на це, колишні військовослужбовці, які повернулися на службу, зможуть одночасно отримувати пенсію та служити, не втрачаючи на неї права. 

Як зміниться розмір пенсії після повторного звільнення зі служби

За інформацією Пенсійного фонду, у разі повторного звільнення військового зі служби, пенсійна виплата буде підлягати перерахунку. За таких обставин виплату перерахують, зважаючи на:

  1. Додатковий час вислуги років, отриманий військовим під час несення повторної служби;
  2. Новий рівень грошового забезпечення за останньою займаною посадою.

Проте додаткові винагороди, передбачені для бійців у 30, 50 і 100 тис. грн, не братимуть до уваги під час розрахунку розміру пенсії. Така виплата вважається одноразовою і залежить від того, які завдання виконує військовий.

Також не врахують під час обрахунку пенсії виплати на оздоровлення чи допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Для здійснення перерахунку громадянин має подати до уповноваженого органу документи, які стануть підставою для перегляду розміру пенсії:

  • грошовий атестат;
  • довідку про додаткові види грошового забезпечення;
  • розрахунок вислуги років. 

Таким чином, у разі повторної служби військовий не лише не втратить виплати, а й зможе претендувати на більший розмір пенсії після звільнення.

Раніше ми писали, що цьогоріч в Україні змінились правила оформлення пенсії. Нині для виходу на заслужений відпочинок у 60 років вимагають більший страховий стаж. 

Також повідомлялося, чому українцям могли призупинити виплату пенсій у січні 2026 року. У ПФУ пояснили можливі причини та як потрібно діяти для їх відновлення. 

виплати пенсії гроші пенсіонери військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
