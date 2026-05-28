Пенсія зі стажем 25 років: на яку суму виплати зможуть розраховувати українці

У 2026 році в Україні пенсійне законодавство передбачає зв'язок майбутньої виплати на "заслуженому відпочинку" із загальною кількістю страхового стажу та рівнем офіційного доходу протягом всього періоду трудової діяльності. Відомо, які передбачені умови для тих, хто має 25 років стажу.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Які передбачені правила в оформленні пенсії зі стажем 25 років

На офіційному сайті Пенсійного Фонду зазначається, що у 2026 році людина має відпрацювати щонайменше 33 роки, щоб претендувати на пенсію з 60 років. Тобто, чим менший страховий стаж, тим пізніше настане можливість вийти на "заслужений відпочинок".

Ті громадяни, які офіційно працювали тільки 25 років, і можуть це підтвердити документально, зможуть вийти на пенсію лише в 63 роки.

Загалом нині діють такі вимоги до стажу:

Для виходу у 60 років — щонайменше 33 роки стажу; Для виходу у 63 роки — від 23 років; Для виходу у 65 років — не менше 15 років.

Яка буде пенсія, якщо є стажу 25 років

Точний розмір пенсійної виплати громадянам зі стажем у 25 років озвучать у Пенсійному фонді, проте за бажання його можна порахувати самостійно, скориставшись пенсійним калькулятором. Для цього потрібно знати кілька показників — страховий стаж, розмір зарплати і коефіцієнт стажу.

За одним показником стажу неможливо визначити майбутню суму виплати, оскільки необхідно знати розмір заробітної плати, з якої сплачувався єдиний соцвнесок до ПФУ.

Розмір пенсії визначають за особливою формулою розрахунку, у якій кожен рік офіційного працевлаштування додає 1% пенсійного коефіцієнта. Також підставляється індивідуальний коефіцієнт заробітної платні.

Якщо громадянин виходить на пенсію у 2026 році, то показник зарплати візьмуть у розрахунок з липня 2000 року до сьогодні. За весь період проведуть порівняння заробітної плати пенсіонера з середнім показником по країні. Він береться за останні три роки (нині це приблизно 17 482 грн). Це число множать на згадані вище індивідуальні коефіцієнти зарплатні та страхового стажу.

Для розрахунку послуговуються такою спеціальною формулою:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де ЗП — середня заробітна плата за три роки до виходу на пенсію, КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплатні, КС — коефіцієнт стажу.

Зокрема, жінка, яка збирається оформити пенсію на загальних правилах у 63 роки та за наявності 25 років загального стажу з офіційним заробітком, наприклад, у 15 000 грн, зможе розраховувати на пенсію у 4108 грн.

Підрахунок розміру пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Також законодавством передбачена невелика доплата за стаж у більш ніж 30 років для жінок — по 1% від прожиткового мінімуму (25,95 грн), для чоловіків — у понад 35 років.

Окрім того, в країні існує мінімальний гарантований розмір пенсії, який переглядають з віком. Якщо у пенсіонера в 60 років є достатньо страхового стажу (30 років у жінки, 35 — у чоловіка), то держава гарантує щонайменше 3 725 грн. У 65 років показник становить 4 213 грн. Менше громадяни отримувати не зможуть, навіть якщо за формулою сума пенсії вийшла нижчою.

