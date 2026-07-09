Пенсія з інвалідності: скільки стажу потрібно, необхідні документи та як оформити

Пенсія з інвалідності: що важливо знати під час оформлення
У Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадали, які діють правила призначення пенсії з інвалідності у 2026 році. Відомо, яка потрібна кількість страхового стажу, як визначають розмір виплат, які вимоги до документів, а також пояснили, у яких випадках такий вид виплат можна оформити незалежно від стажу.
Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь ПФУ, передають Новини.LIVE.
Які вимоги до стажу для призначення пенсії з інвалідності
За інформацією фонду, правила призначення пенсії за фактом інвалідності прописані у законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Виплати можна оформити:
- На основі появи групи інвалідності, що передбачає повну/часткову втрату працездатності за наявності певної кількості стажу;
- Незалежно від терміну, коли виникла інвалідність: під час роботи, до працевлаштування, після звільнення;
- На весь термін дії встановленої інвалідності.
Нині групи інвалідності в Україні встановлюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи при медзакладах.
Залежно від рівня втрати працездатності людиною передбачені три групи інвалідності — І, ІІ, ІІІ.
Призначення пенсії з інвалідності може відбуватися на основі встановленої групи, причини появи та наявного стажу на момент отримання такого статусу або на дату звернення за пенсією.
Зокрема, для І групи інвалідності необхідна така кількість стажу:
- до 25 — потрібно мати один рік стажу;
- 26-28 — щонайменше два роки;
- 29-31 — мінімум три роки;
- 32-34 — потрібно мати чотири роки;
- 35-37 — щонайменше п'ять років;
- 38-40 — мінімально шість років;
- 41-43 — необхідно мати сім років;
- 44-48 — щонайменше вісім років;
- 49-53 — мінімум дев'ять років;
- 54-59 — необхідно мати 10 років;
- понад 60 років — потрібна наявність стажу від 15 років.
Водночас для ІІ-ІІІ групи інвалідності потрібно мати:
- один рік стажу — до 23 років;
- два роки — у віці 24-26 років;
- три роки — для 27-28 років;
- чотири роки — для 29-31 років;
- п'ять років — для 32-33 років;
- шість років — для 34-35 років;
- сім років — для 36-37 років;
- вісім років — для 38-39 років;
- дев'ять років — для 40-42 років;
- 10 років — для 43-45 років;
- 11 років — для 46-48 років;
- 12 років — для 49-51 років;
- 13 років — для 52-55 років;
- 14 років — для 56-59 років;
- 15 років — для оформлення у понад 60 років.
Якщо групу інвалідності людина отримала у час проходження строкової військової служби чи отримання поранення, каліцтва, контузії, іншої шкоди для здоров’я під час участі у Революції Гідності з 21 листопада 2013-го по 21 лютого 2014-го, у разі звернення за меддопомогою у період до 30 квітня 2014 року, то пенсію призначать незалежно від стажу.
Які передбачені пенсії з інвалідності та правила оформлення
У 2026 році розміри пенсії з інвалідності залежать від встановленої групи:
- для першої групи — 100% пенсії за віком;
- для другої групи — 90% пенсії за віком;
- для третьої групи — 50% пенсії за віком.
Для оформлення пенсії за наявності статусу інвалідності громадянин повинен зібрати такий пакет основних документів:
- заява на призначення такої пенсії;
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний номер;
- документи про стаж (до 1 січня 2004-го: трудова книга, військовий квиток, диплом про навчання (денна форма) та інші документи);
- довідка про зарплату за будь-які 60 місяців стажу поспіль по 30 червня 2000-го або довідка про нарахування сум чи сплату страхових внесків (за потреби).
Подати документи до відділення Пенсійного фонду можна у такі способи:
- дистанційно: через портал е-послуг ПФУ, портал "Дія";
- особисто: до офісу ПФУ (незалежно від адреси реєстрації);
- у разі тимчасового проживання за кордоном — поштою на адресу тероргану ПФУ.
Після цього Пенсійний фонд додасть до заяви отриманий через електронну інформаційну взаємодію витяг щодо рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення факту інвалідності та ухвалить відповідне рішення.
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