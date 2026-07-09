Пенсія з інвалідності: скільки стажу потрібно, необхідні документи та як оформити

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадали, які діють правила призначення пенсії з інвалідності у 2026 році. Відомо, яка потрібна кількість страхового стажу, як визначають розмір виплат, які вимоги до документів, а також пояснили, у яких випадках такий вид виплат можна оформити незалежно від стажу.

Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь ПФУ, передають Новини.LIVE.

Які вимоги до стажу для призначення пенсії з інвалідності

За інформацією фонду, правила призначення пенсії за фактом інвалідності прописані у законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Виплати можна оформити:

На основі появи групи інвалідності, що передбачає повну/часткову втрату працездатності за наявності певної кількості стажу; Незалежно від терміну, коли виникла інвалідність: під час роботи, до працевлаштування, після звільнення; На весь термін дії встановленої інвалідності.

Нині групи інвалідності в Україні встановлюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи при медзакладах.

Залежно від рівня втрати працездатності людиною передбачені три групи інвалідності — І, ІІ, ІІІ.

Читайте також:

Призначення пенсії з інвалідності може відбуватися на основі встановленої групи, причини появи та наявного стажу на момент отримання такого статусу або на дату звернення за пенсією.

Зокрема, для І групи інвалідності необхідна така кількість стажу:

до 25 — потрібно мати один рік стажу;

26-28 — щонайменше два роки;

29-31 — мінімум три роки;

32-34 — потрібно мати чотири роки;

35-37 — щонайменше п'ять років;

38-40 — мінімально шість років;

41-43 — необхідно мати сім років;

44-48 — щонайменше вісім років;

49-53 — мінімум дев'ять років;

54-59 — необхідно мати 10 років;

понад 60 років — потрібна наявність стажу від 15 років.

Водночас для ІІ-ІІІ групи інвалідності потрібно мати:

один рік стажу — до 23 років;

два роки — у віці 24-26 років;

три роки — для 27-28 років;

чотири роки — для 29-31 років;

п'ять років — для 32-33 років;

шість років — для 34-35 років;

сім років — для 36-37 років;

вісім років — для 38-39 років;

дев'ять років — для 40-42 років;

10 років — для 43-45 років;

11 років — для 46-48 років;

12 років — для 49-51 років;

13 років — для 52-55 років;

14 років — для 56-59 років;

15 років — для оформлення у понад 60 років.

Якщо групу інвалідності людина отримала у час проходження строкової військової служби чи отримання поранення, каліцтва, контузії, іншої шкоди для здоров’я під час участі у Революції Гідності з 21 листопада 2013-го по 21 лютого 2014-го, у разі звернення за меддопомогою у період до 30 квітня 2014 року, то пенсію призначать незалежно від стажу.

Які передбачені пенсії з інвалідності та правила оформлення

У 2026 році розміри пенсії з інвалідності залежать від встановленої групи:

для першої групи — 100% пенсії за віком;

для другої групи — 90% пенсії за віком;

для третьої групи — 50% пенсії за віком.

Для оформлення пенсії за наявності статусу інвалідності громадянин повинен зібрати такий пакет основних документів:

заява на призначення такої пенсії;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний номер;

документи про стаж (до 1 січня 2004-го: трудова книга, військовий квиток, диплом про навчання (денна форма) та інші документи);

довідка про зарплату за будь-які 60 місяців стажу поспіль по 30 червня 2000-го або довідка про нарахування сум чи сплату страхових внесків (за потреби).

Подати документи до відділення Пенсійного фонду можна у такі способи:

дистанційно: через портал е-послуг ПФУ, портал "Дія";

особисто: до офісу ПФУ (незалежно від адреси реєстрації);

у разі тимчасового проживання за кордоном — поштою на адресу тероргану ПФУ.

Після цього Пенсійний фонд додасть до заяви отриманий через електронну інформаційну взаємодію витяг щодо рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення факту інвалідності та ухвалить відповідне рішення.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому передбачена пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Виплати можуть надаватися непрацездатним членам родини померлої людини, яка їх утримувала. Проте право на таку мінімальну державну підтримку мають не всі родичі. Також відомо, які мінімальні суми у таких випадках гарантує держава.

Раніше Новини.LIVE писали, кому у серпні цього року ПФУ нарахує грошову допомогу до пенсії. Для деяких категорій українців держава виплатить різні суми залежно від наявності певних статусів. Зокрема, дехто отримає додатково 450 грн, а максимально можуть нарахувати допомогу у розмірі 3 100 грн.