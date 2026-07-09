Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсія з інвалідності: що важливо знати під час оформлення

Пенсія з інвалідності: що важливо знати під час оформлення

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 06:10
Пенсія з інвалідності: скільки стажу потрібно, необхідні документи та як оформити
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадали, які діють правила призначення пенсії з інвалідності у 2026 році. Відомо, яка потрібна кількість страхового стажу, як визначають розмір виплат, які вимоги до документів, а також пояснили, у яких випадках такий вид виплат можна оформити незалежно від стажу.

Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь ПФУ, передають Новини.LIVE.

Які вимоги до стажу для призначення пенсії з інвалідності

За інформацією фонду, правила призначення пенсії за фактом інвалідності прописані у законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Виплати можна оформити:

  1. На основі появи групи інвалідності, що передбачає повну/часткову втрату працездатності за наявності певної кількості стажу;
  2. Незалежно від терміну, коли виникла інвалідність: під час роботи, до працевлаштування, після звільнення;
  3. На весь термін дії встановленої інвалідності.

Нині групи інвалідності в Україні встановлюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи при медзакладах.

Залежно від рівня втрати працездатності людиною передбачені три групи інвалідності — І, ІІ, ІІІ.

Читайте також:

Призначення пенсії з інвалідності може відбуватися на основі встановленої групи, причини появи та наявного стажу на момент отримання такого статусу або на дату звернення за пенсією.

Зокрема, для І групи інвалідності необхідна така кількість стажу:

  • до 25 — потрібно мати один рік стажу;
  • 26-28 — щонайменше два роки;
  • 29-31 — мінімум три роки;
  • 32-34 — потрібно мати чотири роки;
  • 35-37 — щонайменше п'ять років;
  • 38-40 — мінімально шість років;
  • 41-43 — необхідно мати сім років;
  • 44-48 — щонайменше вісім років;
  • 49-53 — мінімум дев'ять років;
  • 54-59 — необхідно мати 10 років;
  • понад 60 років — потрібна наявність стажу від 15 років.

Водночас для ІІ-ІІІ групи інвалідності потрібно мати:

  • один рік стажу — до 23 років;
  • два роки — у віці 24-26 років;
  • три роки — для 27-28 років;
  • чотири роки — для 29-31 років;
  • п'ять років — для 32-33 років;
  • шість років — для 34-35 років;
  • сім років — для 36-37 років;
  • вісім років — для 38-39 років;
  • дев'ять років — для 40-42 років;
  • 10 років — для 43-45 років;
  • 11 років — для 46-48 років;
  • 12 років — для 49-51 років;
  • 13 років — для 52-55 років;
  • 14 років — для 56-59 років;
  • 15 років — для оформлення у понад 60 років.

Якщо групу інвалідності людина отримала у час проходження строкової військової служби чи отримання поранення, каліцтва, контузії, іншої шкоди для здоров’я під час участі у Революції Гідності з 21 листопада 2013-го по 21 лютого 2014-го, у разі звернення за меддопомогою у період до 30 квітня 2014 року, то пенсію призначать незалежно від стажу.

Які передбачені пенсії з інвалідності та правила оформлення

У 2026 році розміри пенсії з інвалідності залежать від встановленої групи:

  • для першої групи — 100% пенсії за віком;
  • для другої групи — 90% пенсії за віком;
  • для третьої групи — 50% пенсії за віком.

Для оформлення пенсії за наявності статусу інвалідності громадянин повинен зібрати такий пакет основних документів:

  • заява на призначення такої пенсії;
  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний номер;
  • документи про стаж (до 1 січня 2004-го: трудова книга, військовий квиток, диплом про навчання (денна форма) та інші документи);
  • довідка про зарплату за будь-які 60 місяців стажу поспіль по 30 червня 2000-го або довідка про нарахування сум чи сплату страхових внесків (за потреби).

Подати документи до відділення Пенсійного фонду можна у такі способи:

  • дистанційно: через портал е-послуг ПФУ, портал "Дія";
  • особисто: до офісу ПФУ (незалежно від адреси реєстрації);
  • у разі тимчасового проживання за кордоном — поштою на адресу тероргану ПФУ.

Після цього Пенсійний фонд додасть до заяви отриманий через електронну інформаційну взаємодію витяг щодо рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення факту інвалідності та ухвалить відповідне рішення.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому передбачена пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Виплати можуть надаватися непрацездатним членам родини померлої людини, яка їх утримувала. Проте право на таку мінімальну державну підтримку мають не всі родичі. Також відомо, які мінімальні суми у таких випадках гарантує держава. 

Раніше Новини.LIVE писали, кому у серпні цього року ПФУ нарахує грошову допомогу до пенсії. Для деяких категорій українців держава виплатить різні суми залежно від наявності певних статусів. Зокрема, дехто отримає додатково 450 грн, а максимально можуть нарахувати допомогу у розмірі 3 100 грн. 

виплати пенсії гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації