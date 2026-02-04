Пенсії в Україні переглянули — кому нараховують на 1,5 тис. грн більше

Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні у 2026 році переглянули розміри мінімальних пенсій для деяких категорій громадян, оскільки зріс прожитковий мінімум, від якого залежать виплати. Зокрема, декому підвищили суму на 1,5 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання "На пенсії".

Хто з громадян отримає пенсію на 1,5 тис. грн більшу

За інформацією видання, завдяки перегляду показника прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб незначно підвищились виплати та доплати низки категорій пенсіонерів. У 2026 році його рівень підняли з 2,36 тис. грн до 2,59 тис. грн. Тобто на 234 грн.

Однак найбільше підвищення відчують громадяни з інвалідністю, отриманої внаслідок війни. Так, залежно від встановленої групи інвалідності розмір виплат зріс від 800 грн до 1,5 тис. грн.

Особи з інвалідністю матимуть право на підвищені мінімальні виплати:

Для третьої групи виплата становить 9,34 тис. грн проти 8,49 тис. грн у 2025 році (360% прожиткового мінімуму); Для другої групи — 13,62 тис. грн замість 12,39 тис. грн (525%); Для першої групи — 16,86 тис. грн проти 15,34 тис. грн (650%).

Як зміняться цивільні пенсії

Як передбачає Держбюджет-2026 для цивільних громадян з інвалідністю особливих змін не передбачається. Кінцеві суми залежатимуть від пенсії за віком у відсотковому вираженні:

100% — особам з інвалідністю першої групи;

90% — особам з інвалідністю другої групи;

50% — особам з інвалідністю третьої групи.

Норми законодавства передбачають, що пенсії з інвалідності не можуть бути нижчі за прожитковий мінімум. Для цивільних осіб з інвалідністю, у яких мінімальна виплата становила 2,36 тис. грн, у 2026 році зросла до 2,59 тис. грн.

Передбачаються доплати для громадян з інвалідністю другої та третьої груп з-поміж учасників бойових дій (УБД), яким виповнилося 85 років. Розмір мінімальної виплати встановлюють на рівні 650% прожиткового мінімуму щомісяця. З січня поточного року розмір дорівнюватиме 16,86 тис. грн.

