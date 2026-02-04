Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсіонерам підвищили виплати на 1,5 тис. грн — хто отримав

Пенсіонерам підвищили виплати на 1,5 тис. грн — хто отримав

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 06:10
Пенсії в Україні переглянули — кому нараховують на 1,5 тис. грн більше
Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні у 2026 році переглянули розміри мінімальних пенсій для деяких категорій громадян, оскільки зріс прожитковий мінімум, від якого залежать виплати. Зокрема, декому підвищили суму на 1,5 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання "На пенсії"

Реклама
Читайте також:

Хто з громадян отримає пенсію на 1,5 тис. грн більшу

За інформацією видання, завдяки перегляду показника прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб незначно підвищились виплати та доплати низки категорій пенсіонерів. У 2026 році його рівень підняли з 2,36 тис. грн до 2,59 тис. грн. Тобто на 234 грн. 

Однак найбільше підвищення відчують громадяни з інвалідністю, отриманої внаслідок війни. Так, залежно від встановленої групи інвалідності розмір виплат зріс від 800 грн до 1,5 тис. грн. 

Особи з інвалідністю матимуть право на підвищені мінімальні виплати:

  1. Для третьої групи виплата становить 9,34 тис. грн проти 8,49 тис. грн у 2025 році (360% прожиткового мінімуму);
  2. Для другої групи — 13,62 тис. грн замість 12,39 тис. грн (525%);
  3. Для першої групи — 16,86 тис. грн проти 15,34 тис. грн (650%).

Як зміняться цивільні пенсії

Як передбачає Держбюджет-2026 для цивільних громадян з інвалідністю особливих змін не передбачається. Кінцеві суми залежатимуть від пенсії за віком у відсотковому вираженні: 

  • 100% — особам з інвалідністю першої групи;
  • 90% — особам з інвалідністю другої групи;
  • 50% — особам з інвалідністю третьої групи.

Норми законодавства передбачають, що пенсії з інвалідності не можуть бути нижчі за прожитковий мінімум. Для цивільних осіб з інвалідністю, у яких мінімальна виплата становила 2,36 тис. грн, у 2026 році зросла до 2,59 тис. грн.

Передбачаються доплати для громадян з інвалідністю другої та третьої груп з-поміж учасників бойових дій (УБД), яким виповнилося 85 років. Розмір мінімальної виплати встановлюють на рівні 650% прожиткового мінімуму щомісяця. З січня поточного року розмір дорівнюватиме 16,86 тис. грн.

Раніше ми писали про особливості призначення пенсій для співробітників Нацполіції. Відомо, чи зберігається нарахування пенсії тим, хто вирішив повторно нести службу після звільнення

Ще повідомлялося, які в Україні правила надання пенсії з інвалідності. У 2026 році сталися певні зміни.  

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації