Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Е-трудова книжка для пенсії — які документи необхідно додати

Е-трудова книжка для пенсії — які документи необхідно додати

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 06:10
Оцифрування трудової книжки для пенсії — хто має подати додаткові документи
Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: ESQ MPP

Пенсійний фонд України (ПФУ) продовжує приймати трудові книжки від громадян для оцифрування для майбутнього призначення пенсії, адже відповідну процедуру необхідно встигнути здійснити до 10 червня 2026 року. Українцям пояснили особливості переведення в електронний формат такого документа юрособами та фізособами, а також уточнили, коли необхідно додавати військовий квиток.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Вимоги щодо трудових книжок у 2026 році

Необхідність оцифрування трудових книжок прописана в законі №1217-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Його норми вимагають переведення таких документів в електронний формат через портал Пенсійного фонду як самим власником книжки, так і роботодавцем до 10 червня 2026 року.

Реклама

Зокрема, запис про строкову військову службу також вноситься до трудової книжки, однак на основі військового квитка. У зв'язку з цим можуть вимагати додати відсканований документ. Проте якщо у трудовій книжці вже міститься відповідний запис і вказаний номер військового квитка та дата видачі, то додатково сканувати квиток не потрібно.

Більшість громадян пенсійного віку не повинні оцифровувати трудові книжки, адже у ПФУ вже міститься пенсійна справа разом з даними з трудової книжки.

Реклама

Проте для пенсіонерів, які надалі працюють, згодом буде здійснено дооцифрування додаткового періоду трудової діяльності вже у разі звернення за перерахунком пенсії.

Підприємницьку діяльність не відображають у трудових книжках, тому офіційним підтвердженням відповідної діяльності є витяг з Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань. Для повного оцифрування трудової діяльності потрібно завантажити скановану копію трудової книжки разом із витягом з держреєстру.

Реклама

Як оцифрувати трудову книжку дистанційно 

За даними ПФУ, щоб подати інформацію онлайн, необхідно дотримуватися наступного алгоритму дій:

  • пройти авторизацію на порталі ПФУ у власному кабінеті через кваліфікований електронний підпис (КЕП);
  • перейти в розділ "Комунікації з ПФУ";
  • обрати опцію "Відомості про трудові відносини";
  • додати необхідну інформацію;
  • надати згоду на передачу та обробку персональних даних;
  • подати скан-копії документів;
  • натиснути на "Підписати та відправити в ПФУ".

Результати розгляду заяви стануть доступні у розділі "Мої звернення".

Реклама

Раніше ми розповідали, як змінилися пенсії з інвалідності І-ІІІ груп. Такі виплати надають на особливих умовах.    

Також повідомлялося, як призначають виплати для військових пенсіонерів у разі повернення на службу. Суми за таких обставин мають підлягати перегляду.  

виплати пенсії ПФУ пенсіонери трудов книжка
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації