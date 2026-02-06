Оцифрування трудової книжки для пенсії — хто має подати додаткові документи

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: ESQ MPP

Пенсійний фонд України (ПФУ) продовжує приймати трудові книжки від громадян для оцифрування для майбутнього призначення пенсії, адже відповідну процедуру необхідно встигнути здійснити до 10 червня 2026 року. Українцям пояснили особливості переведення в електронний формат такого документа юрособами та фізособами, а також уточнили, коли необхідно додавати військовий квиток.

Вимоги щодо трудових книжок у 2026 році

Необхідність оцифрування трудових книжок прописана в законі №1217-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Його норми вимагають переведення таких документів в електронний формат через портал Пенсійного фонду як самим власником книжки, так і роботодавцем до 10 червня 2026 року.

Зокрема, запис про строкову військову службу також вноситься до трудової книжки, однак на основі військового квитка. У зв'язку з цим можуть вимагати додати відсканований документ. Проте якщо у трудовій книжці вже міститься відповідний запис і вказаний номер військового квитка та дата видачі, то додатково сканувати квиток не потрібно.

Більшість громадян пенсійного віку не повинні оцифровувати трудові книжки, адже у ПФУ вже міститься пенсійна справа разом з даними з трудової книжки.

Проте для пенсіонерів, які надалі працюють, згодом буде здійснено дооцифрування додаткового періоду трудової діяльності вже у разі звернення за перерахунком пенсії.

Підприємницьку діяльність не відображають у трудових книжках, тому офіційним підтвердженням відповідної діяльності є витяг з Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань. Для повного оцифрування трудової діяльності потрібно завантажити скановану копію трудової книжки разом із витягом з держреєстру.

Як оцифрувати трудову книжку дистанційно

За даними ПФУ, щоб подати інформацію онлайн, необхідно дотримуватися наступного алгоритму дій:

пройти авторизацію на порталі ПФУ у власному кабінеті через кваліфікований електронний підпис (КЕП);

перейти в розділ "Комунікації з ПФУ";

обрати опцію "Відомості про трудові відносини";

додати необхідну інформацію;

надати згоду на передачу та обробку персональних даних;

подати скан-копії документів;

натиснути на "Підписати та відправити в ПФУ".

Результати розгляду заяви стануть доступні у розділі "Мої звернення".

